Seat estudia activar un tercer torn per l'Arona i podria contractar 250 treballadors

Seat vol activar un tercer torn per a la producció de l'Arona pel bon ritme de vendes d'aquest model, segons ha anunciat el president del comitè d'empresa, Matías Carnero, en un congrés d'UGT FICA a Tarragona. Fonts de l'empresa confirmen a l'ACN que s'està "estudiant" l'ampliació d'un torn a la línia 1 i la contractació de personal a partir de l'octubre "si es manté la necessitat productiva actual". La decisió, que es tractarà dijous en una reunió del comitè intercentres, permetria contractar de forma fixa a 250 treballadors, molts dels quals actualment van a Martorell a través d'agències temporals, segons ha explicat Carnero.

L'Arona compta amb dos torns, i la formalització d'aquest tercer es faria "a mig gas" perquè direcció i comitè d'empresa volen ser "conservadors" tenint en compte la volatilitat dels mercats.

"Si al 2021 la cosa segueix com avui, el torn passaria a ser complet i s'hauria de contractar més gent", ha dit Carnero.

El president del comitè d'empresa ha destacat la "confiança" del grup en la marca de Seat i la nova Cupra, i ha expressat el seu optimisme sobre l'evolució de l'empresa en un moment que, en el conjunt del sector, és complicat. Aquest 1 d'octubre, el nou president, Wayne Griffiths, assumirà oficialment el càrrec.

"Tan de bo moltes empreses de l'automoció i proveïdors poguessin estar igual. Però provocarem un efecte cadena, i al créixer un torn farem créixer el parc de proveïdors que, directa o indirectament, treballen per a nosaltres", ha explicat Carnero.

La previsió és que amb els torns addicionals de dissabte i aquest mig-torn de l'Arona, es puguin produir uns 7.000 cotxes addicionals fins a finals d'any. El torn de l'Arona, que no funcionarà al 100%, farà uns 175 vehicles al dia.

El secretari general de la UGT a Espanya, Josep Maria Álvarez, ha destacat com una "boníssima notícia" l'anunci de Carnero, que considera que ajuda "a veure el futur amb esperança" en un moment complicat per la pandèmia.

Álvarez ha reclamat al govern espanyol que posi en marxa "com més aviat millor" la comissió que ha de treballar per la reindustrialització del país, especialment a les zones on hi ha més dificultats.