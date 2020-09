El Centre de Formació Pràctica projecta guanyar espai al Palau Firal

Jaume Roura (quart per l'esquerra) i Josep Sánchez Llibre (sisè per l'esquerra), ahir al CFP

Jaume Roura (quart per l'esquerra) i Josep Sánchez Llibre (sisè per l'esquerra), ahir al CFP carles blaya

El Centre de Formació Pràctica (CFP) de Manresa, un ens de formació professional per al sector del metall referent a Catalunya, necessita espai per créixer i ja té en marxa un projecte per guanyar metres al Palau Firal, on té la seu. La idea dels responsables del centre és pràcticament doblar la superfície de treball per poder encabir aules al pis superior (al gran vestíbul d'entrada als serveis ter-ritorials de la Generalitat) i poder així ampliar espai per a maquinària a les seves actuals instal·lacions, a la planta baixa del recinte firal. Es podria passar dels prop de 1.000 metres actuals a gairebé 2.000, fet que, alhora, permetria incrementar el nombre d'alumnes (avui són uns 600 anuals) i també el d'especialitats professionals. El CFP vol esdevenir així un equipament per al conjunt de la indústria del metall del país, el seu gran espai de formació.

El projecte té des d'ahir el vistiplau de Foment del Treball i de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), els dos màxims responsables de les quals, Josep Sánchez Llibre i Jaume Roura, van visitar les instal·lacions i van mantenir un llarg contacte amb el president del CFP, Xavier Perramon, la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa i de la Fundació Lacetània (de qui depèn el CFP), Sílvia Gratacòs, i empresaris del ter-ritori. «No ens esperàvem veure un centre d'aquesta magnitud», deia ahir Roura, que fa tot just sis mesos que ostenta la presidència de la UPM. «Donarem suport a l'ampliació del centre perquè és bàsic per donar servei a la industria», apuntava Roura, que reconeixia que, actualment, el CFP «està saturat i limitat». «El Govern s'hi ha d'implicar, perquè des de Manresa es podria donar servei a tot Catalunya», assegurava Roura.

Josep Sánchez Llibre, per la seva banda, va manifestar l'«aposta decidida, contundent» de Foment per l'ampliació del centre. «Té el compromís de la nostra institució», va garantir Sánchez Llibre, que considera que el centre, ampliat, ha de «tenir el suport» de les administracions per col·laborar, així, en l'adaptació de la indústria catalana a l'entorn 4.0 en aquest moment de covid.

Xavier Perramon, president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, responsable de formació de la UPM i president del CFP, considera l'ampliació de l'equipament com un «instrument de país en qüestions formatives per a la indústria». Perramon avança que el projecte, que es pretén tenir avançat durant el 2021, suposarà una inversió de 100.000 euros. La proposta ja està feta a l'Ajuntament de Manresa, propietari del Palau Firal, que hi ha de donar resposta.

«Estem molt justos d'espai. Tenim maquinària antiga, i no podem fer l'esforç de modernització perquè tenim aquesta mancança d'espai. I hi ha grans fabricants disposats a cedir-nos maquinària». «Podríem créixer molt», diu Perramon, «perquè en formació contínua tècnica no hi ha res a Catalunya». Cal, amb l'Ajuntament, «trobar la fórmula de finançament, però això no crec que sigui cap impediment, perquè tothom en sortiria beneficiat». Foment proposa associar el projecte de Manresa a un de similar de l'àrea de Tolosa, a França, per poder facilitar l'accés a fons europeus. «És una bona idea», diu Perramon.