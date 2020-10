Bon Preu i un fons d'inversió estranger es disputen la compra de Caprabo

Eroski demana 700 milions d'euros per Caprabo

Eroski demana 700 milions d'euros per Caprabo | EP

El grup Bon Preu i un fons d'inversió estranger es disputaran la compra de Caprabo, segons publica el diari 'Ara'. Els dos candidats han deixat pel camí altres interessats com Carrefour, Consum i altres grups d'inversió, i ara, segons el rotatiu, estan en la fase d'auditar el valor del grup de supermercats d'Eroski abans de presentar una oferta vinculant.

Bon Preu no confirma ni desmenteix l'operació, i només afirma que està "obert i pendent" de les "diferents oportunitats que ofereix el mercat" i que valora "constantment" allò que el beneficiï com a grup. Sí subratlla que totes les operacions a les quals es comprometi han de ser "assumibles com a empresa" i han de garantir la "fiabilitat" del pla econòmic financer.

Segons el diari 'Ara', Eroski demana 700 milions d'euros per Caprabo, lluny dels prop de 1.300 que va pagar per aconseguir el 75% de la cadena. Després va comprar el 25% restant, fins a una xifra total que el rotatiu situa en més de 1.600 milions.