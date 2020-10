Catalunya perd 4.800 comerços i 2.600 empreses de l'hostaleria en un any

Catalunya tenia 4.800 comerços i 2.600 empreses de l'hostaleria menys aquest agost en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades d'un informe publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona, que remarca que aquests dos sectors són els més afectats per la pandèmia. A més, en un any han tancat 17.000 microempreses de fins a cinc treballadors, una xifra elevada que constata, segons la Cambra, que «la dimensió de les empreses condiciona la seva resiliència a l'hora de disposar de recursos i capacitat financera per fer front a crisis». De fet, si les microempreses representen el 73% de les que han tancat, les petites segueixen amb 1.416 menys societats i les mitjanes amb 833 menys. En canvi, de companyies amb més de 250 empleats n'han tancat 24.

L'estudi apunta que l'afectació del comerç i de l'hostaleria és constant, independentment de la mida de l'empresa. Entre les que tenen menys de 10 treballadors, una de cada quatre empreses que ha tancat era del comerç. De les d'11 a 50 treballadors, més de la meitat es dedicava a la restauració, i d'entre de les que tenien més de 50 treballadors, un terç com a mínim eren de l'hostaleria.

Segons la Cambra, les xifres indiquen que les pimes dedicades al comerç i l'hostaleria «hauran d'impulsar nous plans de viabilitat basats en eines com la digitalització o el màrqueting, que els permetin arribar a nous grups de potencials clients».

Les dades analitzades per la Cambra, a través de diverses estadístiques, incloses les del ministeri de Treball, apunten que després d'un rècord de 34.324 empreses amb assalariats donades de baixa el març, a l'abril el nombre total d'empreses va assolir el mínim de 233.806. Les xifres de pèrdua de teixit empresarial es van moderar a la primavera, i al juliol ja hi havia de nou un major nombre de companyies que es donaven d'alta que no que es donaven de baixa. Amb l'aparició dels rebrots, però, la situació va tornar a empitjorar a l'agost, amb 10.872 empreses amb assalariats que es van donar de baixa en un mes.

Segons la Cambra, l'estructura productiva de cada territori ha determinat l'afectació econòmica. Per això, les regions més dependents del turisme, com Girona i Barcelona, i amb més empreses de l'hostaleria i el comerç, han patit més, especialment per la manca de visitants estrangers. En canvi Tarragona i Lleida, malgrat el confinament, «han resistit millor», apunta la Cambra.

En el seu conjunt, Catalunya ha estat la cinquena comunitat de l'Estat que ha tingut una major reducció d'empreses, amb una contracció anual l'agost del 7,1%, sis dècimes per sobre de la mitjana estatal, que ha estat del 6,5%. Juntament amb Andalusia, Catalu-nya és la comunitat que ha contribuït més en la caiguda d'empreses al conjunt de l'Estat, representa el 18,7% del total de 98.101 compa-nyies.