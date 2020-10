El Consell radiografia els polígons per impulsar el creixement

Marta Viladés, consellera de l'Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell, explica que l'origen de l'estudi, impulsat abans de la pandèmia, ha estat la necessitat d'«investigar com es pot diversificar la indústria. Per això necessitàvem saber com estava el sector en comparació amb Catalunya i Europa».

Viladés assegura que «sabem que tenim possibilitats a la comarca per incrementar aquesta indústria, com també ho podem fer en el sector agroalimentari». «Tenim eixos viaris, espai industrial i estem al pol químic del sud d'Europa. Tenim molta formació i un centre com Eurecat. Hem de posar en valor els llocs de treball del sector, que tenen estabilitat i una bona remuneració. I tenim la perla, que és ICL. Cal canalitzar totes aquestes oportunitats», diu la consellera comarcal.

Per reimpulsar la indústria local és necessari, alhora, una «diagnosi dels polígons del Bages, per fer-ne un pla d'ordenació», apunta Viladés. S'hi està treballant. «Tenim un estudi a punt de presentar a la Generalitat», revela. Un informe que analitza el sòl industrial local, de quins serveis disposa, quins són els seus paràmetres ambientals. En aquest sentit, la comarca té dèficits, diu Viladés: «No hi ha parcel·les grans disponibles, però sí moltes de petites. L'estudi ha de permetre proposar com adequar aquest sòl a les necessitats reals de la indústria mitjançant un pla director».

A més, diu Viladés, «si bé hi ha molt sòl disponible, està dispers, de vegades mal comunicat i sense serveis». Segons algunes dades de l'estudi que elabora el Consell, si bé el 27% dels polígons estan plenament ocupats, el 13% presenten una escassa ocupació, especialment al Bages Sud.