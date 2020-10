Mutuacat renova càrrecs del comitè de direcció i estrena adjunt a direcció general i directora de finances

Mutuacat, l'antiga Mútua Manresana, ha fet públic el nom dels dos membres nous de la seva cúpula directiva. Leo Martínez serà adjunt a la direcció general, i Imma Rivera, directora administrativa, tècnica i finances. Aquests nomenaments suposen, segons la mútua, «una aposta pel talent intern», ja que ambdós han desenvolupat bona part de la seva carrera professional a Mutuacat. Els dos directius formaran part del comitè de direcció i i col·laboraran estretament amb Sergi Macià, director general de Mutuacat.

Membre de Mutuacat des del 2014, Leo Martínez ha liderat l'àrea de màrqueting, comunicació i comercial, des d'on ha impulsat el canvi d'imatge de Mútua Manresana, i la seva implantació des de la Catalunya Central a tot el país, amb la marca Mutuacat. Corredor d'assegurances i amb estudis de Ciències Econòmiques a la UB, acumula més de 29 anys d'experiència en l'àmbit comercial en asseguradores multinacionals i mutualitats catalanes.

D'altra banda, Imma Rivera té més de 25 anys d'experiència a Mutuacat, on ha ocupat diferents càrrecs en les àrees comercial i de vendes. Fins ara, era responsable de l'organització administrativa. Rivera és diplomada en Ciències Empresarials per la UOC, màster en Executive MBA per La Salle, i va fer una estada al Saint Mary's College of California per acabar de formar-se en Direcció d'Empreses.