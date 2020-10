Pimec reclama ampliar els ERTO fins al desembre de 2021

Foment del Treball ha alertat del risc que la crisi econòmica derivada de la pandèmia tingui com a conseqüència una "crisi social". La patronal ha assegurat que l'atur registrat a l'Estat en el primer semestre representa un 50% de l'increment de la Unió Europa, mentre que Catalunya explica el 38% de l'augment dels desocupats espanyols. "Tenim una crisi molt important en termes d'ocupació", ha manifestat el secretari general adjunt de la patronal, Salvador Guillermo, a la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i Reactivació Socials i Econòmiques. Per la seva banda, Pimec ha demanat ampliar als ERTO fins al desembre de 2021 i ha reclamat prendre mesures amb "més antelació" per evitar una "angoixa addicional" als empresaris.

Un 31% de les petites i mitjanes empreses creuen necessari ampliar la vigència d'aquests expedients fins a març de l'any vinent i un 24%, fins a desembre. El president de la patronal, Josep González, ha considerat ambdues dates "acceptables" però ha assegurat que l'aprovació de l'allargament dels ERTO un o dos dies abans és una "pràctica millorable". Així mateix, ha denunciat l'existència de "moltes irregularitats pendents" per resoldre.

Les patronals han comparegut al Parlament i han reclamat "ajudes directes" i una injecció de liquiditat a les empreses. "Si no som prou generosos, no podrem evitar que hi hagi una mortalitat més alta", ha advertit González. El president de Pimec ha afirmat que els crèdits ICO han estat "importants" per a les empreses però ha advertit de la dificultat d'algunes companyies de tornar-los.

En aquest sentit, el també director d'Economia de Foment del Treball ha demanat "reforçar" les ajudes directes, com han fet altres països de la Unió Europea. Guillermo ha afirmat que el percentatge d'ajudes directes per part del govern espanyol ha estat "significativament més baix" al d'altres països europeus.

"Aquest any i l'any que ve hem de ser prudents amb els recursos públics però aquests han de ser prou importants per evitar l'enfonsament de l'activitat econòmica", ha manifestat Guillermo. El secretari general adjunt de la patronal ha assegurat que el dèficit públic és "molt important" a mitjà termini però "secundari" a curt termini. "Obsessionar-se a curt termini en termes de dèficit públic pot ser que costi més car", ha afegit.

El president de Pimec ha coincidit amb aquesta aposta però ha destacat també la importància de "reestructurar despeses" en els pressupostos. González ha recordat que el "moment complex" actual no permetrà la generació d'ingressos addicionals i ha demanat als partits crear uns pressupostos de base 0 i ser "valents" a l'hora de reduir partides.

Entre altres mesures, la patronal de la petita i mitjana empresa catalana també ha demanat allargar la recuperació del permís retribuït al llarg de l'any que ve, donar ajudes a les famílies amb infants en quarantena i distribuir bons per incentivar l'activitat turística i cultural. La patronal ha advertit que la crisi ha portat a situacions "molt desiguals" en els diferents sectors i ha vaticinat que la recuperació de l'economia s'allargarà fins al 2023.



Canvi en el model turístic

En referència al turisme, Josep González ha assegurat que l'anunci d'una quarantena als visitants estrangers va suposar un "efecte negatiu" pel turisme, agreujat pels rebrots d'aquest estiu. Pel que fa a un possible canvi de model, el president de Pimec ha assegurat que és un debat "vàlid" però que no es pot plantejar en el context actual. El president de la patronal ha afirmat que per apostar pel turisme de qualitat cal personal format i s'han de donar molts canvis que, en qualsevol cas, tampoc seran immediats.

Salvador Guillermo s'ha pronunciat en aquest mateix sentit i ha assegurat que el turisme és un sector "tan important com per no atacar-lo, sinó millorar-lo". El representant de Foment a la comissió ha instat a millorar el servei o introduir productes que donin valor afegit al sector però ha afirmat que no es pot "menystenir ni criticar" el "pal de paller" de l'economia.

Pel que fa a un possible canvi en el model productiu, Pimec ha defensat un model de "capitalisme inclusiu" basat en una millora de la distribució de la riquesa i ha apostat per salaris més alts i més innovació. Per la seva banda, Foment ha defensat "l'economia social de mercat" com el model més "escaient".

La patronal de la gran empresa també s'ha referit a la crisi sanitària i ha afirmat que tots els elements que contribueixin a millorar aquesta situació revertiran també en una millora de l'economia.

Guillermo s'ha mostrat a favor d'un increment dels rastrejadors o instruments de detecció ràpida i ha defugit de la idea d'oposar vida i economia. "És un argument fàcil, pobre i trist", ha assegurat. Així mateix, s'ha mostrat contrari a la idea d'un nou confinament perquè actualment es disposen d'elements i mecanismes d'atenció que cal "posar en valor".



La llei de Cambres

Preguntat sobre la Llei de Cambres, el president de Pimec ha reiterat que es tracta d'una invasió de competències i ho ha qualificat d'una "falta de respecte" i de "ganes de ser depredador".