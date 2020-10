Alberla Mosi SL vol crear fins a 30 llocs de treball a Avinyó

? L'Incasòl ha venut una parcel·la del polígon El Soler d'Avinyó a l'empresa del sector porcí Alberla Mosi SL per 565.000 euros. Els terrenys tenen una superfície de prop de 9.000 metres quadrats. L'empresa, amb qui aquest diari no ha pogut contactar, preveu construir-hi una sala d'especejament i un magatzem frigorífic, amb una inversió d'uns 3,5 milions d'euros, en diverses fases, i crear entre 20 i 30 llocs de treball. L'Ajuntament d'Avi-nyó, que diu no conèixer encara el projecte, manifestava ahir la seva satisfacció per la inversió en el poble.