Foment alerta d'una crisi d'ocupació «molt important» i Pimec reclama ampliar els ERTO fins al desembre del 2021

Foment del Treball ha alertat del risc que la crisi econòmica derivada de la pandèmia tingui com a conseqüència una «crisi social». La patronal assegura que l'atur registrat a l'Estat en el primer semestre representa el 50% de l'increment de la Unió Europa, mentre que Catalunya explica el 38% de l'augment dels desocupats de l'Estat. «Tenim una crisi molt important en termes d'ocupació», va manifestar el secretari general adjunt de la patronal, Salvador Guillermo, a la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i Reactivació Socials i Econòmiques. Per la seva banda, Pimec ha demanat ampliar els ERTO fins al desembre del 2021 i reclama prendre mesures amb «més antelació» per evitar una «angoixa addicional» als empresaris. El 31% de les petites i mitjanes empreses creuen necessari ampliar la vigència d'aquests expedients fins al març de l'any vinent i el 24%, fins al desembre.

Per la seva banda, UGT i CCOO de Catalunya han atribuït el descens de l'atur el setembre a la represa de l'activitat empresarial després de les vacances d'estiu i a l'inici del curs escolar.

En un comunicat, la UGT va qualificar de «nefasta» la temporada d'estiu a causa de la crisi social, econòmica i sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19, que va causar una allau d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

CCOO, per la seva banda, exigia a les empreses, també en un comunicat, una gestió més dinàmica i rigorosa de les dades dels seus treballadors que depenen de la prestació de l'ERTO.