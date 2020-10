L'atur a la Catalunya Central baixa el 2,35% el setembre i queda en 31.375 persones

Les comarques de la Catalunya Central van tancar el mes de setembre amb un total de 31.735 aturats registrats, el que suposa 763 persones menys que un mes abans, una reducció, doncs, del 2,35%. Aquest percentatge és molt més positiu que l'experimetat al conjunt català, on durant el setembre la reducció de l'atur registrat va ser del 0,51%. En termes interanuals, el nombre de persones sense feina va continuar creixent tant al territori central com al conjunt català, però ho va fer a un ritme menor al territori interior, el 24,48% més que un any enrere, respecte de la mitjana nacional, del 28,33%. Això suposa que aquest setembre es va tancar amb 6.241 persones més registrades a les llistes de l'atur.

Per comarques, el descens respecte de l'agost va ser generalitzat, exceptuant les comarques de muntanya, on va continuar creixent, des del 0,6% de l'Alt Urgell i el Berguedà, al gairebé 9% de la Cerdanya. A la resta, la caiguda va ser significativa al Baix Llobregat Nord, del 5%, i menor a Anoia, Bages, Solsonès i Moianès; en tot cas, la davallada va ser, en tots aquests casos, per sobre de la mitjana catalana.

D'aquesta manera, l'atur retrocedia el setembre després de l'increment de l'agost. En termes interanuals, el nombre de persones sense feina continua creixent, i ja fa set mesos que registra aquesta tendència, coincidint amb l'inici de la pandèmia global.

Les dades a Catalunya

El nombre d'aturats registrats a les oficines d'ocupació va baixar en 2.441 persones el mes de setembre a Catalunya, cosa que va deixar el nombre de desocupats en 478.201. Segons dades del ministeri de Treball, l'atur ha pujat en l'últim any a Catalunya en 105.578 persones, el 28,33% més.

En el conjunt de l'Estat, l'atur va caure el mes passat en 26.329 persones, el major descens al setembre de l'actual sèrie històrica, que va començar el 1996, i deixa el total d'aturats en 3.776.485.

Del total d'aturats a Catalunya, 212.518 són homes i 265.683, dones, mentre que els desocupats menors de 25 anys arriben a les 39.108 persones.

Per sectors, l'atur va baixar a Catalunya principalment en el sector dels serveis, amb 3.447 aturats menys, seguit de la indústria, amb un descens de 661 aturats, i de la construcció, on es van registrar 477 aturats menys. En l'agricultura, però, el nombre d'aturats va augmentar al setembre en 843 persones.

Per demarcacions, l'atur va baixar a Barcelona a 6.443 persones, mentre que va pujar a les altres tres demarcacions catalanes.

El mes de setembre es van signar a Catalunya 216.692 contractes, dels quals 31.658 van ser indefinits i 185.034, temporals.



La valoració del Govern

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, va atribuir ahir el descens de l'atur a la mala temporada d'estiu, a causa de la caiguda del turisme i la menor contractació estacional.

En roda de premsa, Ginesta va dir que estem en un setembre «covid» i, per tant, atípic, ja que el descens de l'atur en aquest mes és una dada «poc habitual» i, tot i que és una «bona notícia», està relacionada amb el mal estiu que hem tingut.

També va destacar que l'increment anual de l'atur a Catalunya en 105.578 persones, el 28,3% més, és un patró que es produeix a les comunitats autònomes que solen tenir un major dinamisme econòmic i industrial, tot i que ha destacat que estem lluny dels pics d'atur registrats en anys com el 2013. Ginesta també va esmentar l'alça de la durada mitjana de permanència a l'atur, que se situa en 7,4 mesos, i que l'atur de llarga durada està en el 41,9% del total de persones desocupades.

L'afiliació a la Seguretat Social ha crescut de mitjana al setembre en 11.106 persones respecte a l'agost, encara que Ginesta va destacar que Catalunya té el 3,2% menys d'afiliacions que fa un any. També va afirmar que entre el febrer i el setembre d'aquest any es van perdre a Catalunya 101.424 llocs de treball, sense comptar les persones afectades per ERTO, que actualment són al voltant de 146.600 persones.

Ginesta va assegurar que la major part de les empreses prendran decisions en funció de l'impacte de la pandèmia en el seu compte de resultats i dels rebrots que es registrin. En aquest sentit, va dir que el preocupa el fet que la nova regulació obligui les empreses a presentar novament la sol·licitud de prestacions al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Per això, la Generalitat ha proposat al ministeri de Treball «una col·laboració intensa» entre el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el SEPE per evitar que hi segueixi havent incidències en el pagament de les prestacions.