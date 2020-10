CCOO denuncia manca de personal a Renfe i Adif i amenaça amb mobilitzacions

CCOO ha denunciat que la manca de personal a Renfe i Adif és «cada vegada més crítica» i ha amenaçat amb mobilitzacions si el Ministeri de Transports no hi crea més ocupació. En un comunicat, el sindicat ha acusat el ministeri de no tenir «voluntat política» per resoldre aquesta demanda. Sobre Renfe, CCOO sosté que la falta de treballadors fa que la qualitat del servei als viatgers hagi baixat «considerablement» i que en cas d'incidències o accidents no hi hagi personal per atendre els clients. A més, adverteix que les revisions i reparacions dels trens als tallers es fan cada vegada més amb personal aliè «en detriment de la fiabilitat i, per tant, de la puntualitat».

Segons CCOO, també hi ha falta de personal entre els maquinistes, fet que obliga a suspendre la circulació d'alguns trens. «La covid-19 ha servit com excusa per a la supressió de trens en un moment en què haurien de circular inclús amb més assiduïtat per evitar aglomeracions», continua el sindicat.

Sobre Adif, CCOO avisa que la situació és propera al «col·lapse» davant també d'una «falta escandalosa de personal» que s'agreuja, diu, amb l'actual mitjana d'edat de la plantilla, ja que a mitjà termini es pot jubilar de manera massiva «sense relleu a la vista». En aquest cas, també assegura que s'externalitzen serveis com el manteniment.

El sindicat explica que davant les queixes a les direccions de les dues empreses, aquestes els han transmès la seva «impotència» per no poder fer més restriccions per les limitacions imposades pel Ministeri de Transport i el govern espanyol, segons exposa en el comunicat.