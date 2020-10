Empleats d'Acciona cremen uniformes davant la planta de Nissan per denunciar 500 acomiadaments

Un centenar d'empleats d'Acciona s'han concentrat davant la fàbrica de Nissan per segon dilluns consecutiu per denunciar l'acomiadament de tota la plantilla, que es va iniciar divendres. Els 500 empleats de l'empresa subcontractada que s'encarregaven de la logística de la planta, ara cobraran la indemnització mínima per acomiadament. La plantilla ha cremat uniformes davant la fàbrica per «escenificar la frustració i el malestar» que senten, en veure's en mig d'un conflicte entre dues multinacionals, ha explicat Juanma Seco, membre del comitè d'empresa d'Acciona. No s'ha impedit l'entrada dels que accedien a la fàbrica però alguns treballadors de Nissan s'han quedat a les portes fins a les 8 en senyal de solidaritat, segons fonts sindicals.

La plantilla ha anunciat que portarà l'expedient als tribunals, un procés que se sumarà a, la demanda oberta contra Nissan per cessió il·legal dels treballadors. A més, el Col·lectiu Ronda, el despatx que assessora part de la plantilla, es planteja reclamar l'existència de successió d'empresa si el fabricant substitueix internament els llocs de treball d'Acciona Facility Services, tal com ha assegurat públicament.

Els empleats concentrats davant la fàbrica assenyalen a Nissan com «uns dels responsables» de la situació actual en anunciar el tancament de les plantes que té a Catalunya, lamenta Seco. "Acciona ha sigut qui va decidir trencar el contracte però Nissan és qui ha decidit marxar", ha recordat.

El contracte entre Nissan i Acciona es va trencar pocs dies després que l'automobilística tanqués un acord amb els sindicats que allarga el tancament de les tres plantes catalanes fins al 2021. Seco lamenta que els seus acomiadaments s'hagin produït tot i que l'acord entre Nissan i els sindicats firmat a l'agost marcava que s'havia de «mantenir l'ocupació fins al desembre del 2021, amb les mateixes produccions i sense afectar les empreses proveïdores i subcontractades».