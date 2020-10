Enric Vilagrà: «Oferim productes hipoal·lergènics especials per a pells sensibles»

Masderm és una marca de productes dermocosmètics pensats especialment per cuidar pells sensibles.

Els productes Masderm tenen l'aval de dermatòlegs. En què es diferencien d'altres línies de cosmètica?

Els nostres productes gaudeixen d'una gran eficàcia gràcies principalment a l'excel·lent qualitat dels seus ingredients actius i a la combinació en la formulació. A més a més, abans de llançar un producte al mercat, ens assegurem que el dermatòleg l'ha testat prèviament per assegurar que serà òptim i eficaç per a la pell del consumidor.

Són especialistes en pells sensibles. Quines solucions ofereix Masderm?

A Masderm oferim productes hipoal·lergènics especials per a pells sensibles, és a dir, que només introduïm en els ingredients actius de les nostres fórmules les dosis necessàries i seleccionem els conservants menys agressius per a la pell. Així mateix, realitzem estudis amb els nostres productes per assegurar-nos que tenen eficàcia en pells sensibles.

Quin és el perfil de client de Masderm?

Principalment són dones amb dos perfils diferenciats. D'una banda, dones entre 25 i 35 anys que volen començar a cuidar-se la pell de forma natural i saludable amb productes que els aportin confiança i dels quals puguin trobar referències a les xarxes socials. I d'altra banda, dones a partir de 40 anys que accepten l'evolució de la seva pell com quelcom natural i que no amaguen la seva edat però que volen cuidar-la de forma saludable i natural, i sobretot tenen molt en compte les excel·lents valoracions dels dermatòlegs sobre els nostres productes.

I el seu producte estrella?

El nostre producte estrella és el Sèrum Facial Trifàsic, formulat juntament amb dermatòlegs per aportar suavitat, fermesa, il·luminació i elasticitat a la pell del rostre, i que actua sobre les línies d'expressió més marcades. Combat els 4 signes d'envelliment: les arrugues, les taques, la falta de lluminositat i la flacciditat. Els resultats són excel·lents.

Els ha afectat la crisi de la covid-19? Com hi han fet front?

Com totes les empreses de venda online, a l'inici de la pandèmia vam tenir una gran incertesa sobre com anirien les coses i com ho havíem d'afrontar. A nivell empresarial, tot el nostre equip es va confinar i hem estat fent teletreball sense necessitat de fer cap ERTO, i de fet encara ho estem fent. També teníem clar que havíem d'aportar informació a la ciutadania de quines podrien ser les conseqüències de la malaltia a la pell. Vam optar per fer una sèrie d'informació juntament amb un equip de dermatòlegs, com ara recomanacions, preguntes i respostes, etc., que ens va donar gran visibilitat a les xarxes socials. També vam decidir activar la fabricació de gel hidroalcohòlic de forma ràpida per realitzar donacions a hospitals, centres de salut, residències... Gràcies al canvi d'estratègia i a totes aquestes activitats, vam créixer tant de forma orgànica com inorgànica.

Són una empresa amb sensibilitat social i conscienciada també pel medi ambient, oi?

Sí, per descomptat! Hem col·laborat amb la iniciativa #JoEmCorono i també amb els Bancs dels Aliments que cobreixen les necessitats de les famílies que ho estan passant més malament. Anualment també col·laborem amb l'Asociación Española contra el Cáncer i estem especialment satisfets de la nostra col·laboració amb l'ONG Beyond Suncare, que es dedica a ajudar les persones albines a Àfrica que tenen necessitats especials a la pell. A més, el nostre packaging és reciclable i sempre que és possible fem servir envasos de vidre i plàstic reutilitzable.

Quins reptes de futur tenen?

A curt termini el nostre repte és que cada cop més dermatòlegs coneguin i prescriguin els nostres productes als seus pacients. I créixer a través de les xarxes socials gràcies a la qualitat dels nostres productes i als nostres continguts. A mitjà termini llançarem la nostra marca a la resta d'Europa.

Compten amb alguna ajuda?

En aquests moments disposem d'una línia ICO amb BBVA, que ens permet afrontar la corba de creixement que estem experimentant. Hem de reconèixer que ens hem sentit molt acompanyats per aquesta entitat des de l'inici.