El 40% de les empreses TIC preveu incrementar la facturació el 2020

El 40% de les empreses del sector TIC preveu incrementar la facturació aquest any, malgrat les conseqüències econòmiques de la pandèmia. «El sector tecnològic és altament competitiu i resistent a la crisi», va assegurar ahir el president del Centre Tecnològic de Catalunya (CTecno), Joan Ramon Barrera, en la presentació del Baròmetre del sector tecnològic de Catalunya elaborat per l'entitat. El sector ha estat «capdavanter en la creació d'ocupació» i ha generat més de 10.000 llocs de treball en els darrers mesos. Tot i això, set de cada deu empreses asseguren que podrien accelerar el seu creixement si disposessin de més professionals. Un altre dels reptes del sector és la presència de dones en posicions TIC, actualment de només el 8,6%.

El nombre d'empreses del sector TIC a Catalunya va arribar a 16.339 companyies el 2019, segons dades publicades per l'Observatori del sector TIC. El 2020, el sector ocupa més de 124.000 persones, el 3,8% de la població ocupada a Catalunya, i ha generat més de 10.000 llocs de treball en els darrers mesos.

El sector té un volum de facturació total aproximat de 18.325 milions d'euros, el 7,3% del PIB de Catalunya. «Som motor i aportem aquest efecte multiplicador», va afirmar Barrera. El 2019, el 72,5% de les empreses TIC catalanes van créixer, el 28,8% de les quals ho va fer amb un increment de la facturació superior al 5%.

Aquest any, el 40% de les companyies del sector preveu un increment de la facturació, malgrat la crisi provocada per la pandèmia. Aquest percentatge se situa en el 31% en el cas de les empreses no TIC amb un departament TIC i cau fins a un 18% en les empreses no TIC sense departament TIC.

En matèria d'ocupació, el sector TIC ha registrat un increment del 30% en els últims sis mesos. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va afirmar que aquest sector TIC a Catalunya ocupa més gent que tot el sector de l'automoció i va subratllar que es tracta d'una de les economies «determinants» per al futur estat del benestar.

«Les xifres d'ocupació ens sobrepassen, fins i tot. Això provoca que no tenim prou capacitat per nodrir tots els llocs de feina que està produint el mercat», a reconèixer Puigneró.

De fet, el 68,3% de les empreses consideren que podrien incrementar la seva facturació si poguessin disposar del talent que necessiten per augmentar la plantilla. D'aquestes, el 23,9% preveu que podria créixer el 5% o més.

El baròmetre també posa èmfasi en la «urgència» relacionada amb l'escassetat del talent femení en el sector, especialment en les posicions tècniques, on les dones representen el 8,6%. «Amb una revolució digital sense dones no farem un país que valgui la pena», va assegurar el conseller de Polítiques Digitals.

En general, el teixit empresarial TIC català s'ha valorat a l'enquesta amb una puntuació de 6,54 punts sobre deu, i manté la tendència dels nivells assolits durant els darrers anys.