FCC ven part de Cedinsa, concessionària del peatge a l'ombra de l'eix del Llobregat

El grup empresarial FCC ha acordat amb el fons europeu Vauban Infrastructure Partners la venda de la totalitat de la seva participació en tres concessions ubicades a Catalunya per 409,3 milions d'euros, operació amb la qual obté una plusvàlua de prop de 160 milions. L'operació inclou el traspàs de part de Cedinsa, concessionària de l'Eix del Llobregat, entre Sant Fruitós i Berga, i de l'Eix Transversal.

La venda d'aquestes tres concessions, que compta amb participacions en catorze concessions d'infraestructures de transport, s'emmarca en la seva estratègia d'actius concessionals i permet enfortir la seva estructura financera, segons va comunicar dilluns el grup a la CNMV.

L'acord suposa la transmissió del 51% en el Grup Cedinsa, que gestiona la concessió de quatre autopistes a Catalunya –l'Eix del Ter i l'Eix d'Aro, a més de l'Eix del Llobregat i l'Eix Transversal-; el 49% a Ceal 9, concessionari del tram 1 de la línia 9 de metro de Barcelona, i el 29% a Urbicsa, que explota la Ciutat de la Justícia, també a la capital catalana. L'import que obtindrà pel conjunt de les participacions permetrà a FCC millorar la posició de tresoreria del grup, alhora que desconsolida 717 milions d'euros de deute financer. El tancament de l'acord està subjecte a l'obtenció de les autoritzacions habituals en aquest tipus d'operacions, entre les quals hi ha les administratives i de les autoritats reguladores corresponents.

El tram Sant-Fruitós Berga vaser la primera carretera catalana finançada amb el sistema de peatge a l'ombra, una modalitat de col·laboració publico privada, en què el concessionari assumeix els riscos de construcció, explotació, finançament i trànsit i l'administració repaga aquesta inversió per la tarificació dels vehicles que circulen per la via.