Govern central i Generalitat demanen alternatives a les indústries auxiliars del motor

El Govern central treballa amb la Generalitat per exigir a les empreses de la indústria auxiliar de l'automoció que volen fer tancaments que facin plans alternatius per mantenir l'activitat i l'ocupació a les comarques afectades.

La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, en resposta a una pregunta del senador d'ERC Bernat Picornell sobre els recursos del Govern central per salvar de l'acomiadament més de 500 treballadors al Penedès. En resposta al senador, va explicar que en el cas de la subministradora de vidre Saint-Gobain, s'ha acordat com a alternativa mantenir les capacitats industrials, de manera que s'ha evitat l'acomiadament de 122 treballadors. També va recordar que ahir Indústria va anunciar l'adjudicació de 35,6 milions d'euros a 34 projectes a Catalunya dins el Programa de Suport a la Inversió Industrial Productiva (Pla Reindus), que mobilitzaran inversions per 48,9 milions d'euros. Maroto va dir que coincideix que no és suficient protegir l'ocupació i que cal ser proactius per revitalitzar la indústria de l'automòbil. Així, va recordar el Pla d'Impuls a la cadena de valor de la Indústria de l'Automoció, dotat amb 3.750 milions.