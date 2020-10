El Govern central puja més del 50% el sostre de despesa per al 2021

El Govern espanyol ha aprovat elevar més del 50% el sostre de despesa per al 2021 fins a 196.097 milions d'euros. Ho va anunciar ahir la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en roda de premsa després del Consell de Ministres. Montero va destacar que la xifra reflecteix «l'ambició» de l'executiu espanyol per elaborar uns pressupostos generals de l'Estat que «marquin un abans i un després» i permetin abordar «de forma intensa» les transformacions necessàries derivades de la crisi del coronavirus. El govern espanyol també ha empitjorat la previsió de caiguda del PIB a l'11,2% aquest any i situa l'atur al 17,1%. El deute se situaria en el 118% del PIB el 2020.

Pel que fa a les previsions per a l'any que ve, la vicepresidenta tercera d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha estimat un augment del PIB del 7,2% l'any que ve que podria arribar al 9,8% si es té en compte l'efecte dels fons europeus. La taxa d'atur se situaria al 16,9% l'any vinent.

Montero va destacar que el sostre de despesa per als pressupostos del 2021 «no té precedents» i la xifra de 196.097 milions d'euros (un 53,7% més), que inclou els fons europeus de recuperació, no admet comparació amb pressupostos anteriors i «parla per si sola». La ministra d'Hisenda espera aquest canvi doni una «empenta definitiva» perquè la resta de formacions polítiques s'animin a donar-hi suport.

L'aprovació d'aquest sostre de despesa «inèdit» que «neix de la pandèmia» suposa un «pas imprescindible» per a l'elaboració dels presssupostos de l'Estat, va destacar Montero.