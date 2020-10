El Govern crea un comitè assessor de projectes per obtenir recursos europeus

El Govern va aprovar ahir en la seva reunió setmanal la creació del comitè assessor Catalunya-Next Generation EU (CONEXT CAT-EU), un òrgan col·legiat que pretén promoure i identificar projectes que optaran a aconseguir recursos del fons europeu de recuperació Next Generation.

Els projectes es seleccionaran entre les propostes recollides en el Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció social presentat pel Govern el juliol passat i d'acord amb l'informe elaborat pel Grup de Treball Catalunya 2022.

El comitè CONEXT CAU-EU complementarà la tasca de la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social com a conseqüència de la crisi de la covid-19 (CORECO), l'òrgan creat pel Govern de la Generalitat per donar resposta als reptes econòmics i socials derivats de la pandèmia.

El comitè assessor formarà part del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i els seus vocals seran persones de reconegut prestigi en matèria econòmica i vinculades als àmbits acadèmic, professional i sectorial de Catalunya.