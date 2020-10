Ofertes de feina per treballar a Manresa

Si ets professional o autònom i estàs buscant personal, registra't a iberempleos.es i publica les teves ofertes de treball . Les teves vacants arribaran als lectors dels diaris de Prensa Ibérica-Zeta, així com a tots els seus usuaris de Xarxes Socials.



GRUP IMAN

GRUP IMAN selecciona:

Recanvista a Manresa

Esteticista a Manresa

Comprador / a Senior-Buyer a Manresa

Tècnic / a Laboral a Manresa

Hi ha molts motius per treballar amb nosaltres, tria el teu.Després de tants anys en el sector hi ha moltes coses que podem explicar-te. Però sabem que el temps és or, així que hem organitzat la informació en diferents seccions per ajudar-te a trobar el que busques ràpidament. Així som, pensant sempre en les necessitats dels nostres clients.Publicat: 2020.10.06 – 18:10– Contracte indefinit.– Jornada completa.– Salari 20.000 € – 25.000 € Brut / anyA IMAN Temporing Manresa estem buscant un tècnic / a d'atenció a client per a una empresa líder en automoción amb seu ubicada a ManresaL'objectiu serà oferir solucions en matèria de recanvis.Quines seran les teves?:– Atenció tant clients interns com externs.– Resolució d'incidències i assessorament.– Identificació de peces d'automoció.– Recepció i introducció de comandes.– Repartiment de recanvis a la zona de Manresa i voltants.S'ofereix:-Torn partit.-Contracte per ETT amb possibilitat d'incorporació a empresa.Es valorarà:– Experiència mínima de 2 anys en atenció a client.– Valorable coneixements de motor i vehicles.– Persona amb dots comercials.– Incorporació inmediata.Inscripcions i més informació a oferta de Recanvista a Manresa Publicat: 2020.09.24 – 00:10– Contracte de durada determinada.– Jornada completa.– Salari 10.000 € – 15.000 € Brut / anyDes de la nostra oficina de Manresa precisem incorporar un / a Esteticista, per important centre ubicat a Manresa.Les teves funcions seran les següents:– Gestió de teràpies amb aparells: radiofreqüència, làser, €.Què?:– Contracte de substitució.– Incorporació immediata.– Jornada completa de dilluns a divendres i dissabtes alterns.Es valorarà:– Idiomes: Castellà i Català INDISPENSABLE.Busquem una persona responsable, pro activa, amb bones habilitats comunicatives, capacitat de relació interpersonal, dinàmica.Inscripcions i més informació a oferta d' Esteticista a Manresa Publicat: 2020.09.24 – 11:10– Contracte indefinit.– Jornada completa.– Salari 20.000 € – 25.000 € Brut / anySom una important empresa multinacional líder en la fabricació i comercialització de maquinària per als sectors de la construcció i industrial, ens cal incorporar a la nostra seu central a Manresa, un / a comprador / a sènior-buyer. Reportant al Director de Compres serà responsable de gestionar les compres d'un grup de famílies de productes assegurant el millor QCD de mercat, gestionant un pressupost superior a l 20% del volum de compres de la pròpia empresa.Principals– El seu principal objectiu serà assegurar el compliment del pressupost anual de compres de les famílies de productes que tingui assignades i que s'assoleixin els objectius globals de l'àrea de Compres.– Assegurar el compliment dels objectius de cost, qualitat i servei per part dels proveïdors, així com el millor QCD del mercat per a les famílies de productes que gestiona, mitjançant anàlisi de mercat, avaluació i selecció de proveïdors i control de l'aplicació de millora contínua per part dels mateixos.– Participar juntament amb el director de Compres en la preparació del pressupost anual de les seves famílies de compra i en la definició dels processos de compres assegurant la millora contínua i el compliment dels objectius.– Avaluar i establir objectius de rendibilitat i proposar les accions per assolir-los.– A les compres de projectes participar des de la fase d'avantprojecte fins a l'entrada en sèrie, assegurant la consecució dels objectius reflectits en l'indicador QCDDM.– Participar en el desenvolupament del panell de proveïdors que garanteixi els objectius definits i l'estratègia de compres amb el mínim risc.– Definir plans de contingència que cobreixin els riscos i imprevistos inherents a la seva gestió.– Realitzar anàlisi 'Make or Buy'.– Participar en la definició dels procediments, instruccions i registres dels processos de compres, així com mantenir actualitzats els seus indicadors de gestió.– Estudis mínims: Enginyeria tècnica.– Experiència mínima: al menys 3 anys.– Formació universitària: Enginyeria Tècnica o Superior, ADE o empresarials, €– Anglès nivell negociació, es valorarà coneixement d'altres idiomes (italià, alemany €).– Experiència en l'ús diari d'ERP (AX, SAP, €) així com de gestió de projectes.– Es valorarà residència a la zona o zones properes.La companyia ofereix un atractiu paquet retributiu negociable en funció d'experiència i valors aportats.Inscripcions i més informació a oferta de comprador / a Senior-Buyer a Manresa Publicat: 2020.09.17 – 11:10– Jornada parcial – indiferent.– Salari 20.000 € – 25.000 € Brut / anyA Iman Temporing Manresa estem seleccionant per a important empresa del sector d'automoció al Bages un tècnic / a laboral.Es requereix: Àmplia experiència en departament laboral, nominaplus €Les sevesseran:– Procés íntegre de nomines i liquidacions i Assegurances Socials.– Confecció i tramitació de contractes de treball.– Elaboració dels documents trimestrals de pagament d'IRPF a l'AEAT.S'ofereix: Contracte inicial a temps parcial temporal i posterior ampliació a jornada completa de dilluns a divendres i contracte indefinit.Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic / a Laboral a Manresa

ITM HUMAN CAPITAL

Sí, aquesta és la pàgina «sobre nosaltres». Per aquest motiu, es tracta realment de la nostra gent: persones amb passió per ajudar els altres, persones expertes en els seus rols, persones que aprenen dels contratemps i celebren els èxits, persones que estimen el que fan.

ITM HUMAN CAPITAL selecciona :

Administratiu / va gestió de formació per a Manresa

Publicat: 2020.10.02 – 15:15

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Grup empresarial en RRHH necessita una persona per incorporar a l'equip del centre de gestió de formació per tal de realitzar les següents funcions:

– Atenció a l'client, alumnes i professors.

– Informació de cursos: NOTAS: QUEJA els Peticions d'informació de clients potencials i gestionar la informació necessària per a la Realització de el Servei.

– Preparació, el·laboració de calendari de cursos.

– Coordinació de l'equip docent.

– Control i supervisió de l'material docent.

– Control i supervisió de les aules per a l'CORRECTE Funcionament de les activitats formatives.

– Introducció de les dades ALS Diferents sistemes de gestió S'ACOMPANYA.

– Enviament de documentació i Certificats ALS clients.

Requisits:

– Experiència en la Realització de les Tasques esmentades, acompanyat d'una actitud positiva i proactiva, ganes de Treballar i Fer la feina ben feta.

– Disponibilitat de dilluns a dijous 11 a 14 i de 15 a 20; divendres 11 a 14 i de 15 a 19.

– Lloc de Treball estable.

– Coneixements Avançats en ofimàtica nivell usuari.

– És valorarà experiència en gestió de formació bonificada.

Administratiu / a auxiliar infermeria a Manresa

Publicat: 2020.09.21 – 10:15

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Centre mèdic ubicat a Manresa busca personal auxiliar d'infermeria per realitzar revisions mèdiques, tasques de gestió i administratives.

Requisits:

– Formació auxiliar d'infermeria.

– Experiència realitzant revisions mèdiques.

– Experiència realitzant tasques de gestió i administració.

– Persona activa, dinàmica, amb orientació al client i resolutiva.