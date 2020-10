El 5,5% del comerç de proximitat a Barcelona tanca definitivament

El 5,5% del comerç de proximitat a Barcelona ha abaixat la persiana definitivament per la pandèmia, segons Barcelona Comerç que indica que, malgrat el degoteig de tancament, els eixos de proximitat aguanten millor que altres sectors. Segons una enquesta de Barcelona Comerç, més de la meitat dels establiments han perdut el setembre el 13% de la facturació, i el 30% han registrat davallades d'entre el 25% i el 50%. Barcelona Comerç posa tota la confiança en la campanya de Nadal i en noves ajudes. Si no arriben, pronostiquen un tancament del 20% dels establiments dels eixos comercials de proximitat. «Si els propers mesos no van bé i no s'aproven noves mesures econòmiques i fiscals que afavoreixin al comerç, el 20% del comerç i serveis d'hostaleria i restauració es podria veure obligat a tancar», diu el president de Barcelona Comerç, Salva Vendrell.