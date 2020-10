Igualada impulsa un projecte de mentoratge per ajudar els autònoms i les micropimes

L'Ajuntament d'Igualada i la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) han impulsat un pla d'ajut per als professionals autònoms i micropimes de la ciutat d'Igualada mitjançant el projecte Igualada Mentoring. Es tracta d'un programa d'acompanyament personalitzat a l'autònom i petit empresari a través d'un mentor professional expert, amb àmplia experiència i coneixements, que tindrà com a objectiu ajudar l'autònom «a posar el focus real sobre la seva gestió, organització i planificació del seu negoci», segons expliquen fonts de la UEA.

Així, Igualada Mentoring treballarà a partir del diagnòstic de la situació de l'empresa per «avaluar les alternatives d'actuació, prendre les millors decisions i implementar-les per garantir la continuïtat del negoci i evitar riscos».

El regidor de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Marcé, assegura que es tracta d'un «ensenyament pràctic molt adequat per donar suport als autònoms, ja que l'estratègia està basada en la creació d'una relació personal, de confiança entre el mentor i l'autònom, que s'aculli al programa. Els beneficis d'aquesta eina són múltiples per a les persones que intervenen en el procés».

Marcé va explicar ahir durant la presentació que l'objectiu principal d'aquest programa és el «d'abordar la situació crítica i posar fil a l'agulla al context crític que viuen els professionals autònoms i les micropimes. Volem consolidar-los i fidelitzar-los; però també evitar el tancament de negocis i evitar la destrucció de més llocs de treball». El regidor va destacar que Igualada Mentoring també pretén reduir riscos en l'activitat professional dels autònoms, millorar la gestió dels negocis, augmentar els contactes professionals, consolidar els seus negocis, ampliar el seu coneixement i professionalitzar-los com a emprenedors. Per la seva banda, la gerent de la Unió Empresarial de l'Anoia, Paula Arias, va agrair la col·laboració amb l'Ajuntament d'Igualada per impulsar el projecte, fet que, va dir, demostra que «la fórmula publicoprivada funciona».

La freqüencia de les trobades amb el mentor serà quinzenal i durant un període d'entre 2 i 3 mesos. Igualada Mentoring està obert a 20 autònoms i petits empresaris d'Igualada. Per ser mentor cal tenir una llarga experiència com a professional de l'empresa, viure a l'Anoia o rodalia; dedicar-hi 10 hores (2 hores cada 15 dies) i fer una formació específica. Els participants hauran de tenir l'alta com a autònoms i el domicili fiscal a Igualada. El programa està obert a 20 autònoms i petits empresaris d'Igualada.