La plantilla d'Aryzta Bakeries a Olesa, contra el tancament

Una trentena de treballadors d'Aryzta Bakeries es van manifestar ahir davant l'ajuntament d'Olesa de Montserrat contra el tancament de la planta panificadora que el grup té al municipi i que deixarà sense feina 73 treballadors. El comitè, que es va reunir amb l'alcalde del municipi, Miquel Riera, denuncia que l'empresa, que principalment fa els pans de les hamburgueses McDonald's, «és rendible» i que rere el cessament de l'activitat que es va comunicar el 30 de setembre hi ha la voluntat de deslocalitzar la producció a altres plantes que el grup té a Madrid, Polònia o Alemanya. És per això que demanen la implicació de les administracions per evitar un tancament que «no té cap justificació».

Manuel Cantero, responsable de la secció d'Indústria de CCOO al Baix Llobregat, explica que l'empresa ha encadenat dos ERTO des del mes d'abril i que el 30 de setembre passat va anunciar el tancament de la planta d'Olesa adduint causes productives i econòmiques i l'acomiadament dels 73 treballadors.

L'empresa justifica el tancament per la disminució de la productivitat dels pans d'hamburguesa que s'elaboren per als restaurants McDonald's i la impossibilitat d'atraure nous clients. Un extrem que els sindicats neguen recordant que la planta d'Olesa «sempre ha estat rendible». «Aquí el que hi ha és una voluntat de deslocalitzar la producció a altres plantes que el grup té a l'Estat i a altres països europeus», assenyala Cantero. Per això el responsable sindical reclama la implicació de la Inspecció de Treball i la de les administracions.