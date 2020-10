Seat destina 7 milions d'euros a la creació d'un laboratori de bateries a Martorell

Seat ha iniciat les obres del futur Test Center Energy (TCE), el seu nou laboratori de bateries per a vehicles elèctrics i híbrids que estarà ubicat a la planta de Martorell i serà un centre pioner a l'Estat, que ha suposat una inversió de més de 7 milions d'euros.

Segons l'automobilística, al nou centre es desenvoluparan i provaran diversos sistemes d'energia destinats a vehicles elèctrics i híbrids, amb una capacitat que pot arribar als 1,3 megawatts de forma simultània, i serà un laboratori de bateries elèctriques «únic i pioner» a Espanya. La construcció d'aquest laboratori està inclosa en el pla d'inversions de 5.000 milions d'euros anunciat aquest estiu per l'empresa.

El futur edifici, la construcció del qual finalitzarà a l'abril del 2021, tindrà una superfície d'uns 1.500 metres quadrats i disposarà de diferents espais d'assaig per a la validació de mòduls de cel·les amb tecnologia liti ió, bateries de mitjana i alta tensió, així com diferents carregadors utilitzats en tota la gamma de vehicles electrificats. El recinte disposarà, a més, de diverses cambres climàtiques que permetran fer proves amb bateries i mòduls sota condicions tèrmiques extremes, i simula així els diferents entorns en què es pot trobar un automòbil durant el seu cicle de vida. També s'incorporarà un laboratori d'electrònica d'alta tecnologia per dissenyar, fabricar prototips i construir interfícies per als sistemes d'assajos. Un altre dels espais serà un taller dissenyat i equipat específicament per a realitzar proves en vehicles electrificats, amb capacitat per treballar simultàniament amb fins a sis cotxes.

El vicepresident d'R+D de Seat, Werner Tietz, ha destacat que la companyia fa anys que aposta per l'electrificació i que la construcció d'aquest nou centre «és un pas ferm en aquesta direcció». «Aquest nou laboratori de bateries ens permetrà desenvolupar els sistemes d'energia de futurs vehicles híbrids i elèctrics, contribuint així a la creació d'una electromobilitat sostenible», afegeix. El nou TCE se sumarà a laboratori combinat de bateries de baixa, mitja i alta tensió que va construir l'empresa el 2010, on ha realitzat més de 2.000 casos d'assajos.

L'automobilística està immersa en una transformació cap a l'electrificació, i Seat i Cupra llançaran cinc nous models elèctrics i híbrids endollables, que se sumaran a la versió elèctrica del Seat Mii, que ja està a la venda.