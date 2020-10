Demano Barcelona engega un verkami per produir llums de disseny a Ampans

Ahir es va posar en marxa una campanya de micromecenatge per fer realitat uns llums de disseny, l'elaboració dels quals donarà feina al Centre Especial de Treball d'Ampans i pretén reciclar 80 tones anuals de cintes de poliestirè. Es tracta d'un projecte d'economia circular entre Denso, Demano Barcelona i Ampans, en què s'aprofiten cintes de rebuig que han estat usades per Denso en la producció de plaques electròniques i que Ampans recull i manipula per a la producció de llums decoratius. Demano Barcelona, fabricant d'articles de disseny amb materials reciclats, rep el material i s'ocupa del disseny, fabricació i comercialització dels llums. Si la campanya de micromecenatge arriba al seu objectiu, el projecte Cintes Lamps convertirà en objectes útils un material sobrant que fins ara es llença.