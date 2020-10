La manresana Deporvillage va facturar 26 milions d'euros en les rebaixes d'estiu

L'e-commerce esportiu manresà Deporvillage ha registrat una facturació de 26 milions d'euros durant la campanya de rebaixes d'estiu, segons dades de la mateixa companyia. Deporvillage ha registrat més de 4.000 comandes diàries i un increment en vendes del 113% respecte de la campanya de rebaixes anterior. Quant a la tendència de compra de productes, si bé el calçat esportiu no cedeix el lideratge de categoria més demandada, les peces de lifestyle estan trobant el seu lloc entre els clients de l'e-commerce, i els productes per a entrenament indoor s'han mantingut en la llista dels més venuts, lloc al qual van ascendir durant el confinament. Deporvillage diu haver notat, a més, un augment del 140% en equipament per a ciclisme, amb repunts significatius en articles com els corrons i les cobertes de bicicleta.