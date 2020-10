Ajuntament de Manresa i Cambra promouen unes jornades de 'networking'

La Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Manresa han organitzat per als dies 27, 28 i 29 d'octubre unes jornades virtuals de networking professional per posar en contacte empreses amb persones que busquen feina. Es tracta d'una proposta creada a mida per substituir la Fira de l'Ocupació del Bages, que el mes d'abril havia de celebrar la seva tercera edició al Museu de la Tècnica de Manresa. La intenció dels organitzadors és la de recuperar la Fira de l'Ocupació en el seu format habitual tan bon punt la situació sanitària ho permeti. Les noves jornades s'anomenen «Job match. Jornades de networking professional del Bages» i se celebraran a internet. En aquests moments ja hi ha 9 empreses inscrites, en espera que se n'hi apuntin més, ja que el període d'inscripció està obert. Les empreses que vulguin apuntar-s'hi cal que es posin en contacte amb la Cambra al telèfon 93 872 42 22 o al correu electrònic jmonge@cambramanresa.org.