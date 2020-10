La Caixa, Càritas i la DO Pla de Bages col·laboren per a la integració laboral

La Fundació "la Caixa" dona suport, mitjançant CaixaBank, a Càritas Manresa i la DO Pla de Bages per facilitar la integració laboral de persones en risc d'exclusió social. Càritas Arxiprestal de Manresa formarà l'equip de persones que treballaran en el projecte de restauració de les estructures de pedra seca de la DO. L'entitat social ha rebut una aportació de la Fundació "la Caixa" de 25.000 euros, canalitzada a través de l'Acció Social de CaixaBank.

Gràcies a la col·laboració, Càritas Manresa i la DO Pla de Bages podran dur a terme la restauració de fins a 10 estructures de pedra seca, segons avancen fonts de CaixaBank. Al Bages hi ha més de 4.000 barraques inventariades en el cultiu de la vinya, que, en ser tan estès al territori, va fer que s'haguessin d'adequar els terrenys més abruptes per poder-hi plantar vinya a través de murs de pedra seca.