Denso es consolida en l'activitat precovid i afronta el final d'any amb optimisme

Per a la planta bagenca de Denso «és com si la covid no hagués existit, almenys quant a la producció. Com si no hagués tingut cap afectació», diu Cristina Puig, la directora general de Recursos Humans de la fàbrica de Sant Fruitós. La incertesa, apunta, és la mateixa amb què ja conviu la nostra economia, però la multinacional japonesa trepitja sobre segur. Almenys fins a final d'any.

Després d'una caiguda de la producció fins al 15% durant la primavera de confinament i d'un ERTO forçat per la pandèmia i de la previsió no executada d'un llarg període d'ERTO per causes econòmiques, avui els responsables de la planta miren el futur immediat amb optimisme. La fàbrica ja està a ple rendiment, i a més dels 900 empleats fixos ja s'han contractat més de 120 temporals, una xifra que ha de créixer en els propers mesos, avancen Cristina Puig i el president de la planta bagenca, Josep Manel Giménez.

A partir del mes de juliol, l'estat d'alarma econòmic es va transmutar en una situació encoratjadora. «Els mesos de juliol i agost ja van evolucionar bé i no ens ho vam acabar de creure, però després aquella tendència s'ha anat confirmant». Tant és així que, durant el juliol, la producció ja era pràcticament la que s'havia previst a començament d'any. Amb tot, aquest exercici fiscal (iniciat l'1 d'abril per a la japonesa) arrossegarà els estralls del tancament forçós, amb un primer semestre amb una caiguda de la facturació del 30%, apunten Giménez i Puig.

La multinacional ha recalibrat el seu càlcul de previsions: «Abans de la covid era anual; durant el confinament va ser setmanal. Avui ja podem preveure amb sis mesos de marge», diu Puig. «De moment, tenim garantida la producció fins al desembre». Un canvi de paradigma en les programacions empresarials, ja que ara, apunten Giménez i Puig, «la seguretat només és a curt termini».



L'automoció ja ha arrancat

En la propulsió de la producció ajuda un entorn sectorial, el de l'automoció, que marxa amb més impuls del previst. L'aposta global per l'electrificació –«la covid ha estat un catalitzador de l'aposta mediambiental, que si no, s'hauria fet en un termini de cinc anys», diu Giménez– i per la de regeneració industrial, i una cojuntura pandèmica que torna a prioritzar el vehicle particular per davant del transport públic, esperonen el nou moment de Denso. Hi col·labora, substancialment, que la producció de la planta bagenca es destina el 100% a l'exportació. I que el mercat asiàtic s'ha recuperat a molta velocitat d'una caiguda també vertiginosa.

En clau més interna, l'aposta de Toyota (matriu de Denso) pel nou Yaris dona un impuls a la marca. Volvo i Geely, altres clients de la planta bagenca, també rellancen la producció, expliquen els seus màxims responsables. La fàbrica de Sant Fruitós ha esdevingut «el pilar fonamental de l'electrònica de Toyota a Europa». I la marca automobilística japonesa, l'aposta de la qual és pel motor híbrid, «està venent ja més cotxes que abans de la crisi», diu Giménez.



El que deixa la pandèmia

El que sí que deixa la pandèmia són reflexions per readaptar-se a un entorn que ha canviat, en alguns casos de manera tràgica. «El paradigma abans de la covid era créixer. Ara ens qüestionem si fer-ho tant és bo. Les plantes poden morir per manca d'aigua però també per excés», afirma Josep Manel Giménez. «Quines reunions són necessàries? Es poden fer amb menys membres? De les inversions, quin retorn en tenim? Els recursos són limitats i hem de garantir el que és bàsic», diu Giménez. «El que hem de fer és reforçar la nostra idea», conclou. En l'adaptació a aquest estrany moment covid ha ajudat la mentalitat japonesa de la fàbrica, que prioritza l'ordre, la neteja, l'organització i el manteniment de l'espai personal, especifica Giménez.

Segons la direcció de Denso, durant aquests mesos tan tensos la planta ha tingut dues prioritats: «La salut, ja que hem estat molt rigorosos quant a les mesures sanitàries, i la qualitat, que és el pilar bàsic de Denso. El primer ha estat la supervivència de les persones i de l'empresa, i no hi hem estalviat recursos».

La pandèmia ha comportat «reduccions de despesa i ajornar algun projecte, però res que pugui tenir un impacte en la qualitat del producte. Hem de consolidar el que som i ja creixerem quan es normalitzi la situació», diu Giménez. Els dos directius apunten, però, que els plans continuen, i que ja treballen en «una expectativa de futur» de la qual no volen, de moment, facilitar detalls.



Un balanç solvent

El balanç, però, és solvent. «En els propers tres anys preveiem que la xifra de venda s'estabilitzarà en els 400 milions d'euros, si no hi ha una sotragada, és clar», pronostica Cristina Puig. Denso Barcelona va tancar l'últim exercici fiscal amb una facturació de 380 milions d'euros. Enguany, diuen els directius, es preveu que la xifra retrocedeixi fins als 340, tenint en compte la davallada provocada per la pandèmia.

Avui, asseguren Giménez i Puig, l'estabilització laboral és un fet. «L'ERTO va fer la seva funció, però ja no necessitem utilitzar-lo. És una eina amb la qual s'ha de ser escrupolós, no es pot fer servir quan no la necessites, no te'n pots aprofitar o fer-ne un mal ús, perquè s'hi aboquen recursos públics», assenyalen.

La planta, on el president aporta un lema setmanal, és regida aquests dies per una sentència del llibre Quanta, quanta guerra... de Mercè Rodoreda: «Les coses importants són les que no ho semblen», que concentra la lliçó apresa aquests mesos.

«La covid ens ha ensenyat què és el primordial», conclou Giménez.