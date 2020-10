El sector logístic ocupa 170.000 persones i representa el 14% del PIB

El sector de la logística ocupa actualment 170.000 persones a Catalunya i representa el 14% del seu PIB, segons les dades de la 15a edició de l'Observatori de la Logística, elaborat per Cimalsa i l'Institut Cerdà.

Entre les dades de la darrera edició destaca que el parc de vehicles logístics que utilitza vehicles alternatius als combustibles fòssils ha crescut el 5%, així com un augment del 22% de la presència d'operadors ferroviaris privats i un increment de l'11% de la superfície útil d'emmagatzematge, fins als 8 milions de metres quadrats. A més, hi ha 352 'start-up' en el sector, en comparació amb les 60 del 2017.

L'Observatori avalua indicadors de competitivitat del sistema logístic català, com l'evolució de les start-up del sector, la formació, l'oferta i la demanda, el mercat immologístic, l'eficiència, distribució urbana o sostenibilitat.

L'estudi, que es va presentar ahir en una taula rodona organitzada per Cimalsa a la Barcelona New Economy Week (BNEW), també inclou una enquesta entre les 130 empreses ubicades en els seus centres logístics, per avaluar, entre altres coses, la inversió privada estimulada per la inversió pública. Les 130 empreses sumen 6.000 treballadors amb previsió de superar properament els 8.000 amb la posada en marxa de Logis Empordà i Logis Montblanc.

Segons el president de Cimalsa, Enric Ticó, per cada euro invertit per la companyia, el sector privat n'ha invertit 5,4 euros. «Estem parlant d'una suma total que se situa al voltant dels 1.000 milions d'euros fins al moment», va assegurar.