La inestabilitat laboral greu afecta ja 7,8 milions de persones al conjunt de l'Estat

No poder afrontar despeses imprevistes o haver de demanar diners a parents o amics són algunes de les dificultats econòmiques que pateixen 7,8 milions de persones a l'Estat, en situació d'inestabilitat laboral greu, per la temporalitat dels treballs o amb ocupacions informals, segons les organitzacions Càritas i Foessa.

Durant la presentació dels informes «Economia Solidària 2019» i «Vulneració de drets: Treball decent», aquestes organitzacions van alertar aquesta setmana que gairebé 2,5 milions de treballadors pobres estan atrapats en situacions de pobresa relativa i la meitat dels treballadors té una jornada parcial indesitjada.

En el 16,4% de les famílies, el sustentador principal manté una relació molt insegura amb l'ocupació, el que arriba a afectar els 7,8 milions de persones que viuen en aquestes llars. Però sobretot, és especialment vulnerable la situació de 615.000 persones que subsisteixen amb feines informals, van denunciar les organitzacions catòliques, coincidint amb la celebració de la Jornada Mundial per al Treball Decent.

«Són persones que pateixen la màxima expressió de la precarietat laboral en veure trepitjats els seus drets sense poder agafar-se a l'arbitratge de la justícia ni a cobertures socials en els períodes menys favorables», va explicar Raúl Flores, coordinador d'Estudis de Càritas.

Per a la secretària general de Càritas, Natalia Peiró, «és urgent un canvi de paradigma i la protecció del dret a la feina i d'un model d'economia basat en les persones, és necessari repartir d'una manera més justa l'ocupació i reconèixer el treball de cures».

La temporalitat en les contractacions i la curta durada envolten el mercat laboral, va asseverar el responsable d'estudis, que va recordar que el passat mes d'agost, segons l'Informe del Servei Públic d'Ocupació Estatal, només un 8,6% dels nous contractes van ser indefinits, mentre que els temporals van arribar al 56,3%: d'ells gairebé quatre de cada deu van tenir una durada inferior a set dies.

«Són moltes les famílies que naveguen en un mar inestable, fet que suposa alternar temps de treball amb atur, el pas per múltiples empreses i que empeny en condicions extremes a trobar una feina informal, sense alta a la Seguretat Social i sense drets», va exposar Flores.

Les famílies en inestabilitat laboral greu pateixen serioses dificultats econòmiques, que es reflecteixen en no disposar de diners per afrontar despeses imprevistes (52%) o haver-se vist en l'obligació de demanar ajuda econòmica a parents o als amics (42%).

El estudis també demostren que les dificultats per accedir a una feina decent són especialment significatives entre les dones i la població d'origen estranger. En el cas de les dones, destaca la important desigualtat salarial respecte els homes, que mesurada en termes de bretxa salarial arriba a un salari mitjà inferior del 21%.

Així mateix, la població d'origen estranger pateix de forma especialment greu la vulneració del dret a la feina decent. Fins i tot quan la situació administrativa és regular, la desigualtat salarial mesurada en termes de bretxa salarial arriba un salari mitjà inferior del 24% entre els treballadors estrangers.

Amb tot això, els estudis denuncien que els sistemes de protecció pública a la desocupació no han sabut adaptar-se a la mutació que ha tingut lloc en el mercat laboral, destacant que només el 24,8% de les llars sustentades per una persona en situació d'inestabilitat laboral greu reben algun tipus de prestació per desocupació o renda mínima d'inserció.

Per altra banda, un total de 15.368 persones van aconseguir un lloc de treball el 2019 gràcies a el programa d'ocupació de Càritas, segons recull en l'informe «Economia Solidària 2019» de l'ONG.

En aquest programa van participar 78.976 persones, el que significa que el 19,5% va aconseguir trobar una feina. El perfil predominant de les persones que van participar en el programa d'ocupació és el de dona, de procedència espanyola, de més de 45 anys i amb estudis bàsics.

El document també assenyala que durant l'any passat, es van realitzar 1.057 accions formatives en què van participar 16.276 persones, i 29.755 persones van ser ateses pels serveis d'intermediació laboral. Al costat d'això, 689 persones van participar en accions d'autoocupació.

A més de donar suport a les persones perquè trobin un lloc de treball al mercat laboral, a Càritas també es promouen iniciatives capaces de generar ocupació a través de les empreses d'inserció, iniciatives sense ànim de lucre on més de la meitat dels treballadors són llocs de treball d'inserció. En aquest sentit, a data d'avui, Càritas té a Espanya 73 iniciatives d'economia social.