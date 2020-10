Servihabitat preveu una caiguda del preu del sòl per a enguany del 8%

El preu del sòl a Espanya baixarà enguany el 8%, segons el nou informe del Mercat de sòl i terciari, elaborat per la plataforma Servihabitat Trends, que preveu que de cara a l'any que ve es mantingui aquest indicador.

Servihabitat assegura en el seu informe que el preu del sòl ha presentat un comportament estabilitzat des del 2018, i aquest «lleuger descens» del 2020 a causa de la crisi sanitària del coronavirus ajudarà a mantenir l'interès en l'entorn promotor, segons un comunicat aquest dijous.

Durant aquest any, les transaccions de sòl cauran el 40% el 2020, amb una previsió d'entre 11.000 i 13.000 operacions al tancament de l'exercici, ja que durant els tres mesos de confinament va ser «molt complicat formalitzar operacions», però es recuperaran el 2021 amb increments de fins a l'11%, detalla el grup.

L'informe considera que el sector del sòl i promoció afrontarà els pròxims mesos «amb consistència a causa de la seva estabilitat i el baix impacte de les mesures de contingència en la construcció», El nombre de projectes acabats se situa per sobre de les 70.000 unitats (dada anualitzada) en el primer trimestre de 2020, xifra que es reduirà «lleument» a tancament d'aquest exercici, ja que les obres en desenvolupament s'han vist poc afectades per l'alentiment de l'activitat. Així, el document recull que els habitatges acabats es recuperaran amb facilitat el 2021, mentre que les iniciades i el nombre de projectes visats mantindran «una tendència descendent a causa de la pressió en el finançament i les exigències en termes de precomercializació», i que el mercat d'obra nova no s'està veient afectat gràcies a l'alta taxa de precomercializació de les promocions.

Per a Servihabitat, la reducció de l'estoc i l'augment de la intenció de compra, que ha passat del 5% al 9% els últims anys, «augura un bon moment per continuar amb la producció» aquest exercici, a més que la menor caiguda en preus en obra nova respecte a la segona rajo ajuda a mantenir interès i rendibilitat del sector promotor.

En l'àmbit del mercat terciari, els productes logístics destaquen com els que presenten millors previsions de cara a final d'any, mentre que les oficines remunten en el segon semestre, si bé el retail serà el segment que més trigarà a recuperar-se.

Les operacions en terciari han començat a recuperar el seu ritme al maig amb creixements del 14,9% en el nombre de visats, un canvi de dinàmica que es preveu que es vagi consolidant en els pròxims mesos i que ajudarà a recuperar les dades precovid.



Canvis de dinàmica

El conseller delegat de Servihabitat, Iheb Nafaa, preveu que «el sòl enguany i la promoció en pròxims exercicis veuran reduïts els seus nivells d'operacions i canvis en la dinàmica de preus», encara que amb una recuperació d'aquests indicadors si es compleix el pronòstic de la ràpida recuperació per al sector.

Aposta per la necessitat d'«iniciatives que enforteixin la connexió entre la part privada i les administracions locals i que contribueixin a mantenir una estabilitat en el mercat».

El director executiu de Desenvolupament de Reus i de Venda Majorista, Ernesto Tarazona, veu el finançament com un desafiament tant per al mercat del sòl i promoció com per al terciari.