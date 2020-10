Albert Prieto: «Fabriquem i distribuïm dispositius basats en tecnologia de codi obert»

Industrial Shields, de Sant Fruitós de Bages, és la marca comercial de la societat Boot and Work. Dissenya, produeix i comercialitza productes d'automatització industrial (controladors, PLC, Touch Screens i panels PC) per a la Indústria 4.0 i IIoT basats en hardware de codi obert com Arduino o Raspberry Pi.

Volen ser el fabricant més important d'equips per a ús industrial basats en tecnologia Open Source, amb l'objectiu de facilitar als clients un alt grau de competitivitat i innovació tecnològica. Ja són ja n referent al seu sector i, de fet, recentment han aconseguit una subvenció europea. Què els ha permès?

Efectivament, volem ser un referent com a fabricants de solucions industrials basades en tecnologies Open Source. Fabriquem i distribuïm dispositius basats en tecnologia de codi obert. Precisament, la subvenció europea, projecte en què encara estem treballant, ens ha permès ampliar aquest ventall de dispositius perquè els nostres clients puguin aconseguir i oferir flexibilitat i adaptabilitat. En un any hem passat de tenir unes 50 referències amb tres famílies diferents de productes, a més de 500 amb cinc famílies diferents, formades per solucions modulars i personalitzables. A més, ens ha permès treballar en una plataforma de programació pensada perquè l'usuari pugui minimitzar el temps de desenvolupament d'un projecte a menys de la meitat, incloent-hi la intel·ligència artificial en la seva intranet.

En quins projectes treballen?

Seguir amb la plataforma de programació i fer que els nostres articles evolucionin cap a productes més modulars i econòmics. També treballem en nous desenvolupaments, enfocats a petites i mitjanes empreses. Avui es parla molt d'automatització, indústria 4.0 i digitalització, però les solucions que hi ha al mercat són excessivament cares i de difícil accés per a aquestes empreses.

Un altre aspecte destacat és l'expansió comercial de l'empresa. Tenen nous distribuïdors?

Sí, avui ja comercialitzen els nostres productes a escala global els quatre distribuïdors més grans del sector industrial. I també tenim distribuïdors locals en uns 25 països; recentment hem tancat acords amb distribuïdors al continent africà, en països com el Marroc i Sud-àfrica.

Quin és el valor afegit, el tret diferencial d'Industrial Shields?

Des del punt de vista del producte, oferim a la indústria tota la flexibilitat i adaptabilitat de la tecnologia Open Source, però amb la robustesa i seguretat necessàries. I amb solucions econòmiques, tant pel que fa al dispositiu com a les llicències, que són gratuïtes. Tot va acompanyat per un servei tècnic que fa costat al client durant tot el procés. D'altra banda, com a empresa, ens caracteritzem per la velocitat i ritme de treball que tenen les start-ups però pensant en la rendibilitat i sostenibilitat que una empresa necessita.

L'empresa es troba en un bon moment però els ha afectat la crisi de la covid-19?

Sí, la covid ha afectat a tothom. Tot i haver seguit el ritme de creixement anual -cada any representa la suma dels 2 anys anteriors en volum de vendes-, l'objectiu que teníem per a aquest any era molt superior i segurament ens quedarem al 70 % de l'esperat. També és cert que estem tancant molts projectes que facturarem durant el 2021.

Industrial Shields ha contribuït a la lluita contra la covid. Expliqui'ns de quina manera...

Aprofitant que tenim impressores 3D vam estar imprimint mascaretes 24 h al dia per a hospitals de la comarca. També vam col·laborar, gràcies a la nostra tecnologia, amb un grup d'empreses que estaven liderant un projecte per a la fabricació de respiradors.

Ja sigui per afrontar moments més complicats, o bé per créixer i innovar, compten amb alguna ajuda?

Rebem el suport d'entitats bancàries com BBVA mitjançant les línies ICO obertes per l'Estat amb la finalitat de tenir estabilitat els propers tres anys pel que fa al circulant. A més, estem analitzant la millor manera per fer inversions de creixement, ja que necessitem triplicar l'espai de producció i volem afrontar una inversió pensant més a llarg termini. Esperem tancar aquest projecte durant aquest últim trimestre amb la finalitat de començar la inversió o bé aquest any mateix o bé durant el primer trimestre de l'any que ve, com a màxim.