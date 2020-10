Barcelona acollirà una instal·lació d'assaig i validació de renovables

Barcelona serà la seu del projecte PRIMA, una instal·lació industrial d'assaig i validació de tecnologies, productes i serveis d'emmagatzematge energètic i energies renovables, que impulsa la Generalitat.

Ho recull el conveni que ha signat l'Ajuntament amb l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i pel qual el consistori aportarà 300.000 euros al projecte –l'aportació de la Generalitat és de 3 milions d'euros.

L'objectiu de la nova plataforma és millorar la competitivitat de la indústria del sector energètic i enfortir el sector de les renovables.

La nova instal·lació s'ubicarà en una nau industrial a l'entorn del hub de l'energia que s'està desenvolupant a l'àrea del Besòs i es preveu que es posi en marxa el 2022.

La tercera tinenta d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, afirma que aquest projecte permetrà «avançar en la diversificació de l'economia de la ciutat, per fer-la més resilient i alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, per garantir una Barcelona sostenible per a les generacions futures».