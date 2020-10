El boicot saudita a Turquia afecta empreses com Mango i Inditex

La tensió diplomàtica entre Riad i Ankara ha derivat en un boicot saudita als productes fabricats a Turquia que afecta diverses empreses estrangeres, entre aquestes les espanyoles Mango i Inditex, va denunciar ahir a Efe l'Associació d'Exportadors de Roba d'Istanbul (IHKIB).

«No hi ha res declarat oficialment, però sí que hi ha un boicot que perjudica els nostres membres. Ho estem seguint de prop», va assenyalar un alt càrrec d'aquesta associació, que ha demanat no ser identificat.

Aquest boicot, negat per fonts del Govern saudita, afecta també fabricants de roba, com Mango i Inditex, membres d'IHKIB i que tenen factories a Turquia, des de les quals s'exporten peces a desenes de països, entre aquests l'Aràbia Saudita.

«El boicot de facto dificulta molt les exportacions. El Ministeri de Comerç és conscient de la situació i ho estan seguint», explica l'IHKIB. «El problema es resoldrà o empitjorarà. Afectarà altres països», afegeix aquesta mateixa font.

Les tensions diplomàtiques entre Ankara i Riad han augmentat els últims anys pel seu suport a bàndols oposats en diversos conflictes de la regió, com Líbia o Qatar.

Les vuit associacions de comerç de Turquia amb més associats han denunciat recentment que Riad pressiona «empreses saudites perquè signin documents per no importar des de Turquia».

Les exportacions turques a l'Aràbia Saudita han caigut enguany el 16%, segons dades de l'Assemblea d'Exportadors de Turquia (TIM), amb un descens del volum comercial del 18% (400 milions d'euros o 472 milions de dòlars) en els primers vuit mesos de l'any, en comparació amb el mateix període del 2019.

«Si el problema no es resol, el boicot saudita s'estendrà als seus aliats com Dubai, Bahrain, Oman [...] Si això passa pot provocar la fallida de moltes empreses a Turquia i a la regió de la Mediterrània», va alertar en un comunicat Mehmet Güzelmansur, diputat del partit opositor socialdemòcrata CHP.

També les constructores turques s'han vist molt afectades per les males relacions entre tots dos països.

El volum de negoci de les constructores turques a l'Aràbia Saudita ha caigut el 99,3%, de 3.000 a 21 milions de dòlars, en els dos últims anys, segons dades de l'Associació de Contractistes de Turquia (TMB).