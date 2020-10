La cofundadora de Fibracat, Meritxell Bautista, guanya un premi DonaTIC 2020

Vuit dones procedents dels àmbits empresarial, professional i acadèmic i una iniciativa social per incentivar les noies a resoldre reptes digitals han estat guardonades aquest dimarts amb els Premis DonaTIC 2020, entre elles la cofundadora de Fibracat i presidenta de Fibracat TV. La sisena edició dels premis també ha distingit el programa Technovation Girls, de l'Associació Espiral;; les enginyeres Marta Guardiola i Sandra Sans; la investigadora Carme Torras; la divulgadora Cristina Steegmann; l'experta en intel·ligència artificial Verònica Boldón i les estudiants TIC Andrea Querol (UPC) i Agnès Malé.



Meritxell Bautista, premi Empresària

Titulada en Turisme i direcció hotelera i també en Dret, Bautista és cofundadora l'any 2013 de Fibracat, un operador global de telecomunicacions a Catalunya que ofereix serveis d'Internet, fibra òptica, televisió en línia i telefonia mòbil. El mes de juny del 2020 impulsa Fibracat TV, de la qual és presidenta. Fibracat TV és un canal de TDT amb la finalitat de traslladar al canal de televisió els objectius corporatius de Fibracat: l'empoderament femení i la tecnologia.



Puigneró: «Necessitem més dones al sector TIC, però sobretot més dones que liderin el sector TIC»



El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha estat l'encarregat d'inaugurar l'acte de lliurament dels premis DonaTIC 2020, en una edició mixta virtual i presencial al Palau de Pedralbes. "Necessitem més dones al sector TIC, però sobretot més dones que liderin el sector TIC", ha reflexionat en veu alta Puigneró, que ha recordat com els premis es van crear fa sis anys i en l'edició d'enguany "s'ha triplicat" el nombre de candidatures. "Però es tracta d'uns guardons amb clara voluntat de desaparèixer. Això voldria dir que haurem normalitzat la situació de la dona al sector TIC", ha apuntat el conseller de Polítiques Digitals, que ha recordat que només el 8% dels treballadors TIC a Espanya són dones i un 30% a Europa.

"Hem de procurar que en la revolució digital les dones sigueu productores d'aquesta tecnologia i no només usuàries", ha assenyalat Puigneró, que ha posat d'exemples iniciatives del seu departament per afavorir la paritat home-dona com licitar els contractes informàtics exclusivament a empreses amb plans d'igualtat o la nova línia d'ajuts a l'emprenedoria digital femenina. "És cert que la xifra és modesta, 500.000 euros, però estem determinats a continuar en aquesta línia", ha reconegut el conseller de Polítiques Digitals, que ha finalitzat fent una última crida a les premiades. "Sigueu referents per a les nenes d'aquest país, però sobretot destaqueu-vos com a referents. Fareu un gran favor a una societat que necessita del talent femení en un sector que està redefinint el món", ha conclòs Puigneró.

De fet, els premis DonaTIC tenen el doble objectiu de reconèixer i divulgar el paper i el talent de les dones en l'àmbit tecnològic i d'oferir referents a nenes i noies per animar-les a dedicar-se a les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) i a assumir posicions de lideratge en el sector. Les guanyadores s'han destacat entre les 85 candidatures presentades a les diverses categories d'aquesta sisena edició del premi, que s'ha entregat al Palau de Pedralbes coincidint amb el Dia d'Ada Lovelace, la primera programadora de la història.

La directora general de Societat Digital, Joana Barbany, n'ha fet la cloenda i hi han intervingut també la investigadora del grup de recerca de biologia computacional i sistemes complexos de la UPC, Clara Prats, i la científica, tecnòloga i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, Núria Salan.