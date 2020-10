Una empresa de Sant Fruitós desenvolupa un sistema per evitar que els residus sòlids arribin a rius i mars

Uns tubs de malla que s'integren als col·lectors d'aigües residuals, de baix cost i fàcil instal·lació, i que fan de contenció dels residus sòlids per evitar que vagin a parar a rius i mars. Aquesta és l'aposta ambiental de TecnoConverting Engineering, de Sant Fruitós de Bages, que ja té el sistema funcionant en alguns punts de Sabadell i Tarragona i ha pogut fer càlculs segons els primers resultats: a cada col·lector, aquestes malles poden arribar a contenir aproximadament entre 3 i 5 tones anuals de residus.

Els municipis compten amb una xarxa secundària de desaigua que s'utilitza en cas de pluges abundants que el circuit habitual de clavegueram no pot absorbir. En aquest cas, l'aigua es desvia per aquesta xarxa de seguretat per evitar que sobreïxi i inundi la via pública però l'excés de cabal arriba a desembocar sense haver estat filtrat.

Tecno-Grabber és el nom del sistema que està impulsant TecnoConverting i que «aporta una solució molt senzilla a aquest gran problema dels residus que arriben a rius i mars», segons els seus creadors. En aquests col·lectors de seguretat s'hi situen unes malles de contenció que retenen els residus sòlids però deixen passar l'aigua. Amb les primeres proves que s'han fet, es calcula que a cada punt on s'instal·li aquest sistema, i tenint en compte la mitjana d'episodis de pluges fortes, es poden arribar a contenir entre 3 i 5 tones de plàstics i altres residus cada any.

En la prova pilot que s'ha fet a Sabadell, cada malla ha atrapat més de 100 kg de residus que s'hi han acumulat després de 3 episodis de pluges. En total, durant un any s'han recollit més de 2,7 tones de residus i s'ha evitat que arribessin al riu. A Tarragona, l'altre municipi que ja ha instal·lat Tecno-Grabber a la platja del Miracle, s'espera que es retinguin unes 5,5 tones anuals de residus.

En el cas d'una ciutat de mida mitjana hi pot haver entre 150 i 200 punts al clavegueram susceptibles d'actuar-hi amb aquest sistema, amb la qual cosa es calcula que l'estalvi de residus podria ser d'entre 500 i 1.000 tones anuals en un sol municipi.

Les malles són «de fàcil instal·lació, a un preu molt assequible enfront d'altres sistemes alternatius i que fins ara s'han mostrat menys efectius, i es poden reutilitzar diverses vegades». Tecno-Grabber està fabricat en un material plàstic d'elevada resistència, una malla trenada, en forma de tub de 2 metres de llargada, capaç de suportar gran quantitat de material sense trencar-se. Habitualment el sistema es pot instal·lar en un sol matí i queda totalment operatiu per funcionar en el primer episodi de pluges que es produeixi. La instal·lació està estudiada perquè aconsegueixi retenir el major volum de sòlids sense provocar embussos d'aigua.