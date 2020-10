Iniciatives financeres dirigides a empreses en temps de crisi

La crisi sanitària en la qual ens hem vist immersos està tenint un impacte directe en l'economia del país. Segons l'Estudi del Risc de Crèdit a Espanya elaborat per Crédito y Caución i Iberinform, el 61% de les empreses espanyoles esperen una caiguda de la seva facturació aquest any. L'empremta de la pandèmia s'està veient en les dades macroeconòmiques de tots els països i també en les empreses i el poder adquisitiu de les famílies. Des que va començar aquesta situació la societat s'ha anat enfrontant a diferents obstacles mentre s'adaptava a una nova realitat.



Un recolzament fonamental

El 14 de març del 2020 el govern va decretar l'estat d'alarma, fet que va sumir la població en una incertesa sobre el que havia d'arribar. El confinament va paralitzar l'activitat de moltes empreses durant tres mesos i d'altres van disminuir els seus ingressos. Moltes famílies van perdre la feina o es van veure incloses en un erto que els va fer perdre poder adquisitiu o que en molts casos van tardar a cobrar.

És per això que moltes entitats financeres van ajudar els seus clients. Un exemple d'això és ABANCA, que el mateix dia que Pedro Sánchez va anunciar l'estat d'alarma va activar amb caràcter urgent un pla especial de crèdit destinat a ajudar empreses i famílies. El Pla Anticipar està dirigit, de manera prioritària, a empreses, pimes, autònoms, negocis i comerços, per als quals va mobilitzar inicialment 7.900 milions d'euros, en línies de liquiditat. En el marc d'aquest programa, el banc ha impulsat en aquests mesos diferents iniciatives per atendre les demandes més apressants dels seus clients durant la crisi, entre les quals destaquen l'avanç del pagament de pensions i prestacions d'atur, així com l'avançament de fins a 1.500 euros de l'atur a aquells clients afectats per un erto que no havien començat a cobrar.



Impuls a la digitalització

El teixit empresarial ha sigut un dels grans afectats en aquesta crisi que va començar sent sanitària, però ha passat al pla econòmic. Davant aquesta realitat les empreses han necessitat liquiditat per poder mantenir a la superfície els seus negocis. En un moment en el qual no es podia sortir de casa pel confinament, les eines digitals es van convertir en el gran aliat d'empreses i entitats bancàries per fer qualsevol tipus de tràmit i donar-los més agilitat. En el cas de l'entitat financera, ABANCA, va accelerar la digitalització dels seus processos i serveis per permetre la contractació i renovació a través de l'app i la banca electrònica del banc dels seus productes financers més freqüents i evitar així el desplaçament dels seus clients sense deixar d'oferir la màxima seguretat. Algunes de les operacions que es poden fer a través d'aquesta via són la contractació de productes de finançament com targetes, préstecs personals i hipotecaris i la línia ICO Covid-19.



Liquiditat empresarial

Des que va començar la crisi un dels productes més demanats de l'entitat han sigut els préstecs i línies de circulant sota la modalitat de garantia atorgada amb aval de l'ICO. Perquè les empreses poguessin fer les gestions de forma més ràpida es van escurçar els terminis des que el client sol·licitava el finançament fins que el rebia. Per això, el banc ha robotitzat alguns dels processos que ara s'efectuen de manera autònoma. Abans d'enviar-lo a l'ICO, el mateix sistema revisa les dades de l'operació i si troba alguna incoherència o falta de document, sol·licita la intervenció manual. Amb aquest sistema, el banc aconsegueix que el 99% dels préstecs d'aquesta modalitat s'abonin un dia després de la seva formalització. Per a autònoms, negocis i comerços, sectors que s'estan veient especialment afectats, l'entitat ha mobilitzat gairebé 1.800 milions d'euros en crèdit preconcedit a curt i llarg termini. Així mateix, el banc ha renovat de manera automàtica per sis mesos les línies de circulant que van vèncer a la majoria dels seus clients.

Per la seva banda, per a les divisions especialitzades Agro i Mar, va adaptar l'oferta sectorial i va potenciar la col·laboració i l'acompanyament per atendre les necessitats particulars del teixit productiu en dos sectors que són clau per a l'economia de Galícia. Des que va començar la crisi sanitària, ABANCA ha formalitzat 3.171 avançaments d'ajuts erto per import de 3,3 milions d'euros, 16.871 operacions ICO de finançament de liquiditat per un import de 2.652 milions d'euros i 18.035 moratòries financeres per un import de 1.008 milions d'euros. Aquest tipus d'iniciatives ha fet possible que una part important del teixit empresarial hagi pogut atendre els seus pagaments i fer front a una crisi econòmica de la qual encara desconeixem la durada i l'abast real que tindrà.