L'economia catalana, entre les que més pateixen l'impacte econòmic de la covid-19

Catalunya, juntament amb les comunitats autònomes de Madrid, València, Andalusia, Balears i Castella i Lleó, és entre les regions de la Unió Europea més vulnerables a l'impacte econòmic de la covid-19, igual que la regió de París, a França, la major part d'Itàlia i zones de Grècia i l'est del bloc, segons es desprèn del baròmetre sobre els efectes de la pandèmia que el Comitè Europeu de les Regions (CdR) va publicar ahir. Segons l'estudi, les regions amb major nombre de contagis i morts per covid-19 «no són necessàriament les més afectades econòmicament», ja que això també depèn d'altres factors.

En concret, s'assenyala que l'impacte econòmic de la pandèmia a cada regió depèn potencialment i en gran mesura de l'exposició i la sensibilitat que tenen a les mesures de confinament adoptades. Aquesta sensibilitat està vinculada a una sèrie de factors com la proporció d'ocupació en sectors més afectats, la dependència en el turisme o en el comerç internacional, la població en risc de pobresa o exclusió social, la taxa de desocupació juvenil, i la quantitat de pimes o autònoms.

El baròmetre ha encreuat la durada i el nivell de les mesures de confinament amb cadascun d'aquests factors. El mapa resultant indica que Catalunya, Madrid, València, Balears i Castella i Lleó es troben entre les regions europees més vulnerables a les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

També apareixen en vermell en aquest mapa la regió de París, a França, pràcticament tot Itàlia, regions costaneres de Croàcia, l'est de Bulgària i Macedònia central i l'illa de Creta, a Grècia. El mapa demostra que l'impacte de la covid-19 al llarg del bloc és «substancialment negatiu, asimètric i territorialment diferenciat».

Les regions al sud i l'est d'Europa, per exemple, són més vulnerables per l'«alt nivell de microempreses i treballadors autònoms». A la Mediterrània i les comunitats alpines, la seva sensibilitat als efectes del virus sobre l'economia es deuen a la forta dependència del turisme.

L'informe també destaca que les autoritats locals i regionals d'Europa han estat «a l'avantguarda» de la gestió de la crisi sanitària i això ha tingut un «impacte significatiu» en els seus pressupostos, ja que són responsables de més de la meitat de la inversió pública i d'aproximadament un terç de la despesa pública. En particular, els governs locals i regionals estan a càrrec d'alguns dels elements «crítics» per a la gestió d'una crisi epidemiològica com l'actual, com la protecció social i la sanitat.

De fet, el baròmetre subratlla que a Espanya i a Itàlia, dos dels països del bloc amb més contagis, les entitats regionals es fan càrrec de més del 90% de la despesa sanitària.