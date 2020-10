L'OCDE ajorna fins a la meitat del 2021 la nova fiscalitat digital

Nou retard en les negociacions internacionals a favor d'una nova fiscalitat per a les multinacionals amb ús intensiu de la tecnologia digital.

L'organització de països desenvolupats OCDE havia previst un acord per a això a final de l'any 2020, però el seu secretari general, Ángel Gurría, va ajornar ahir fins a «mitjan 2021» la possibilitat de posar en marxa un acord per a una nova fiscalitat de les multinacionals que inclogui una tributació mínima de cadascuna.

Ho va anunciar Gurría ahir en una trobada informativa prèvia a la reunió de ministres de Finances i governadors de bancs centrals del G-20 prevista per a demà, sota presidència de l'Aràbia Saudita. En la trobada informativa també hi va participar Pascal Saint-Amans, director del Centre per a la Política Fiscal de l'OCDE. «El got és mig ple: el paquet està gairebé a punt però cal un acord polític», va reconèixer Saint-Amans.

Gurría va admetre l'existència de «progressos substancials» entre 137 països, inclosos els EUA, que –segons va dir– permetran avançar en un acord abans que finalitzi el 2020 amb l'objectiu de convertir-lo en compromís d'implementació a mitjan 2021. Gurría va vincular aquest retard a les dificultats negociadores provocades per la pandèmia i a les «diferències polítiques» entre els països.

En ser preguntat per la possible incidència de les eleccions als EUA, es va limitar a destacar el compromís actiu d'aquest país en l'avanç dels acords i el seu convenciment que així serà guanyi qui guanyi en els comicis de novembre.