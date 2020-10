Les empreses hauran de fer un registre del salari que perceben homes i dones

El Consell de Ministres d'ahir va aprovar dues normes que regulen la igualtat de gènere en l'àmbit laboral i que obliguen, d'una banda, a publicar un registre del sou de la plantilla desglossat per gènere i categoria professional i, de l'altra, a elaborar plans d'igualtat. El registre serà obligatori per a les empreses d'aquí a sis mesos i, segons la ministra de Treball, Yolanda Díaz, es tracta d'una «fita històrica» que situa l'Espanya al capdavant de la «transparència retributiva» a Europa. «S'ha acabat que homes i dones puguin percebre retribucions diferents. S'acaba. Això desapareix de la nostra formulació jurídica», va afirmar després de la reunió de l'executiu de Pedro Sánchez.

Els treballadors, a través dels seus representants sindicals, hauran de tenir dret a accedir a la mitjana retributiva de cada nivell i categoria professional de l'empresa desagregada per gènere. El registre haurà de desglossar per sexes quant representa el salari base, els complements retributius o percepcions extrasalarials. Tenir accés al registre i l'evidència de qualsevol diferència pot ser «indici de discriminació» per vulneració del principi d'igualtat, va dir Díaz.