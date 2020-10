Espanya recupera la llei contra el frau per recaptar 800 milions

El Consell de Ministres va tornar a aprovar ahir el projecte de llei contra el frau fiscal que prohibeix les amnisties fiscals, la tramitació parlamentària de la qual va decaure el febrer del 2019 per l'avançament electoral.

La norma, amb la qual Hisenda espera recaptar 800 milions d'euros addicionals cada any, baixa de 2.500 a 1.000 euros els pagaments en efectiu entre professionals i empreses, introdueix més control sobre l'ús de noves tecnologies, com les monedes digitals, i prohibeix el programari de doble ús, entre altres mesures.



«Prioritat» de l'executiu

Així ho va anunciar ahir la portaveu del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on va destacar que la lluita contra el frau fiscal és una «prioritat» de l'executiu perquè «no hi ha justícia social ni tributària si alguns pretenen eludir els seus compromisos i obligacions que tenen la resta». El projecte de llei baixa d'un milió a 600.000 euros l'import del deute a la Hisenda Pública, i la seva superació comporta la inclusió en la llista de deutors. L'objectiu, segons el Govern, és fomentar l'ingrés de deutes per part dels grans deutors amb la Hisenda Pública. Així, s'inclou expressament en la llista de deutors a la Hisenda Pública, junt amb els deutors principals, els responsables solidaris.