El Govern reduirà els lloguers d'establiments tancats per la pandèmia

El Govern modificarà el codi civil per reduir automàticament els lloguers d'establiments tancats per la pandèmia, dins de la bateria de mesures encaminades a la contenció de la covid. Així ho ha confirmat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en una roda de premsa posterior al consell executiu. La Generalitat ha anunciat que donarà ajuts directes pels bars i restaurants que es vegin obligats a tancar durant 15 dies amb una dotació inicial de 40 milions d'euros. Segons ha explicat el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, els restauradors, també podran optar a una línia extraordinària d'avals per cobrir necessitats a curt termini a partir dels 12.000 euros.

"És una mesura dolorosa, ho sabem, però ens comprometem a prendre mesures per acompanyar el sector. Aquest esforç col·lectiu és necessari si no volem arribar de nou al límit del col·lapse del sistema sanitari. Cal actuar ja", ha assegurat Aragonès. El tancament de bars i restaurants i la resta de restriccions anunciades entraran en vigor la nit de dijous a divendres.