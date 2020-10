L'FMI preveu per a Espanya el pitjor desastre econòmic per la covid-19

La pandèmia deixarà aquest any un cràter de proporcions històriques en l'economia espanyola, però la recuperació podria ser una mica més vigorosa el 2021 del que es preveia fa tres mesos. Aquest és l'escenari que dibuixen les previsions del Fons Monetari Internacional, que ha tornat a situar Espanya com el país més colpejat de la zona euro per l'impacte del coronavirus. A curt termini, les seves constants vitals no han variat des del juny. El fons augura una contracció per a aquest any del 12,8% del PIB, una xifra sense comparació entre les grans economies mundials, pitjor fins i tot que la desfeta de l'11,3% previst per Hisenda.

El contrapunt arribaria el 2021, quan l'FMI espera que Espanya creixi el 7,2%, més que cap altra de les economies de l'euro i gairebé un punt per sobre del que es projectava fa tres mesos.

D'aquesta dinàmica es pot concloure que Espanya va a contrapeu de la resta del món perquè, globalment, el fons ha millorat les seves perspectives per a aquest any, però ha ennuvolat la sortida de la crisi, encara plena d'interrogants i molt condicionada al desenvolupament d'una vacuna contra la covid-19. «Dades recents suggereixen que moltes economies han començat a recuperar-se a un ritme més ràpid del que s'esperava després de la reobertura que va seguir el Gran Confinament», assegura l'informe presentat ahir al matí a Washington de manera virtual. Un repunt que atribueix als estímuls fiscals i monetaris sense precedents posats en marxa per governs i bancs centrals per prevenir el col·lapse de sistema. «En conjunt aquestes accions han previngut fins ara una reedició de la catàstrofe financera del 2008-2009», afirma l'FMI.

El resultat és una «recessió una mica menys severa, tot i que encara profunda el 2020». En gran mesura perquè el segon i tercer trimestre van ser una mica millors del que s'esperava. Això ha fet que els seus analistes redueixin en vuit dècimes la contracció prevista per a aquest any, que serà del 4,4% del PIB global.

A tall de comparació, el 2009, l'any més cru de la Gran Recessió, l'economia mundial es va contraure el 0,7%. (El 3,7% a Espanya, segons les dades del Fons). Però l'organisme internacional també entreveu una recuperació més accidentada del que es va preveure al juny pel «ràpid augment» de les infeccions en els països pobres i els emergents. «Mentre l'economia global comença a tornar, el seu ascens serà probablement lent, desigual i incert», afirma el document.

De les grans economies, Xina és l'única que acabarà aquest any fora dels números vermells, la mateixa Xina on es va originar la pandèmia.