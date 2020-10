La taxa d'estalvi de les llars catalanes assolirà enguany un rècord històric

La taxa d'estalvi de les llars catalanes assolirà un rècord històric de 22.655 milions d'euros el 2020, segons el tercer Focus Cambra elaborat pel Gabinet d'Estudis de la Cambra de Barcelona.

La incertesa econòmica, l'augment de les expectatives d'atur en els pròxims mesos i l'estalvi forçós associat al confinament han provocat un augment «sense precedents» de l'estalvi de les famílies.

La taxa d'estalvi de les llars catalanes pujarà del 7,5% de la Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) el 2019 al 17,5% el 2020.

Les previsions al conjunt de l'economia espanyol apunten a un augment del 16% aquest any, molt per sobre del 6% registrat l'any passat, i amb un diferencial negatiu d'1,5 punts percentuals respecte a la taxa d'estalvi de Catalunya. Les estimacions de la Cambra preveuen una contracció del -5,4% d'RFDB a Catalunya aquest any, inferior a la caiguda esperada del PIB català per l'aprovació de polítiques com els ERTO.