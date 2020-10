Transcamp compra un camió de transport de mercaderies de gas natural

L'empresa de transports de mercaderies Transcamp, amb seu al polígon de La Bòbila de Sant Fruitós de Bages, ha fet una aposta decidida per reduir l'impacte ecològic de la seva activitat econòmica. Des del començament de setembre, l'empresa liderada per Asensi Campos (gerència) i José Manuel Fernández (responsable d'exportacions) disposa d'un camió que pot funcionar amb gas natural, tant liquat com comprimit.

Amb la compra d'aquest vehicle –un Stralis de la gamma ecològica d'Iveco–, Transcamp vol impulsar el transport sostenible de mercaderies a la Catalunya Central. «Aquesta mena de vehicles s'utilitzen molt en l'àmbit del reciclatge de residus. Nosaltres també volem que s'estengui a altres sectors», explica Campos. Transcamp, que ofereix serveis de transport terrestre, marítim i aeri des d'Europa Occidental fins a l'Àsia Central, ha finançat la compra amb una ajuda del BBVA.



Els avantatges del gas

El gas és el 20% més barat que els combustibles derivats del petroli i contribueix a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Tot i això, hi ha un problema: el mercat d'aquesta mena de vehicles encara és petit, la qual cosa n'encareix el manteniment i fa que els punts de recàrrega de gas natural siguin escassos. A pesar d'aquests inconvenients, Fernández assegura que «al final de la vida del vehicle», un camió de gas haurà generat menys costos a l'empresa que un vehicle que utilitza dièsel.

Transcamp és una empresa familiar que fa tres dècades que és al mercat. L'any passat va facturar 600.000 euros, i enguany Fernández preveu que creixerà el 25%. De cara al 2021, l'empresa s'ha fixat l'objectiu d'acostar-se a la frontera dels dos milions. Segons Campos, aquest increment és el resultat d'una trajectòria sòlida i l'aposta pel mercat internacional.