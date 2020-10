Un jove manresà distribueix al Bages un innovador desinfectant de mòbil

La pantalla del telèfon mòbil pot contenir centenars de bacteris. Concretament, divuit vegades més que la tassa del vàter, alerta PhoneSoap, empresa nord-americana especialitzada en el disseny de productes desinfectants amb llum Ultraviolada-C (UV-C). A més, el coronavirus pot romandre fins a 9 dies en superfícies de metall, vidre i plàstic, segons una anàlisi publicada al febrer a la revista acadèmica Journal of Hospital Infection.

Per evitar que els telèfons mòbils i altres aparells amb pantalla, com ara tauletes tàctils, esdevinguin vectors de transmissió de malalties, PhoneSoap va posar a la venda el 2014 els primers desinfectants amb llum UV-C. Sis anys després, la crisi sanitària del coronavirus ha multiplicat l'interès de milions de consumidors d'arreu del món per aquesta mena de productes, fins al punt que PhoneSoap va quedar-se sense estoc arran dels primers confinaments.

Al Bages, un dels primers que van fixar-se en els desinfectants de PhoneSoap va ser el jove manresà Manel Mestres, estudiant del primer curs d'Enginyeria Mecànica a la UPC Manresa. Mestres va adonar-se de seguida que portar la distribució d'aquests aparells a la comarca podia ser una bona oportunitat de negoci. «Vaig demanar les primeres unitats dues setmanes després que es decretés el confinament a Espanya, i al cap de quinze dies ja les havia començat a vendre», explica. La demanda mundial de productes PhoneSoap va fer un boom tan gran que els distribuïdors no van tornar a tenir estoc fins a final de juliol.

Mestres ven quatre models de desinfectant PhoneSoap: el HomeSoap, un aparell amb gran volum que permet desinfectar objectes més grans, com ara comandaments a distància i tauletes tàctils; el PhoneSoap 3.0, pensat per sanititzar telèfons mòbils i carregar-los; el PhoneSoap Go, un aparell portàtil amb totes les funcionalitats del PhoneSoap 3.0, i el Shine, un polvoritzador per netejar la pantalla de qualsevol dispositiu. Tots els aparells fan efecte en deu minuts. Mestres ven aquests productes en una pàgina web pròpia (www.gestman.cat). També es poden trobar en alguna botiga de Manresa. A part dels desinfectants PhoneSoap, Mestres distribueix gels hidroalcohòlics –que compleixen la norma UNE-EN 14476–, dispensadors, pantalles facials i vinils adhesius per regular la distància de seguretat en espais públics. A més, ven un producte propi: un esprai d'alcohol higienitzant per desinfectar superfícies. Tant els aparells PhoneSoap com els gels hidroalcohòlics «compleixen els màxims estàndards de qualitat i han estat testats al laboratori».

De moment, la majoria de clients de Mestres són empreses de la comarca, tot i que també s'hi han posat en contacte particulars. Tot i que admet que els desinfectants PhoneSoap poden considerar-se cars, Mestres recomana no comprar-ne d'equivalents més barats, ja que «no estan certificats i no pots estar segur que són efectius» contra virus i bacteris.

Actualment Mestres compagina els estudis amb la promoció del producte a nous públics.