L'FMI preveu que el dèficit de l'Estat arribi al 14,1% i que el deute escali al 123% del PIB aquest any

El Fons Monetari Internacional (FMI) preveu que el dèficit de l'Estat arribi fins al 14,1% i el deute escali fins al 123% del PIB aquest any. Els nous càlculs de l'organisme eleven dues dècimes la previsió d'increment del dèficit respecte als pronòstics del juny però rebaixen en vuit dècimes les perspectives de deute per al 2020. Segons l'FMI, el dèficit d'Espanya se situarà aquest any quatre punts per sobre de la mitjana de l'eurozona i gairebé 22 punts per sobre pel que fa al deute. De les grans economies de la zona euro, Espanya és la que té una previsió de dèficit més elevada el 2020. A escala mundial, l'FMI estima que el dèficit global arribarà al 12,7% aquest any, mentre que el deute s'incrementarà fins al 98,7%.

Després de cinc anys consecutius reduint el deute, l'FMI preveu que l'Estat l'augmenti en més de 27 punts aquest any per després reduir-lo en menys de dos punts el 2021. Segons els càlculs de l'organisme, Espanya reduirà poc més de quatre punts del deute en els pròxims cinc anys. En el cas del dèficit, l'augment és de més d'onze punts respecte a l'any anterior. Segons l'FMI, Espanya només podrà reduir el dèficit deu punts en els pròxims cinc anys.