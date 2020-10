Els fons de la UE permetran triplicar la inversió en el Corredor Mediterrani

Els fons que la Unió Europea mobilitzarà per a la pandèmia permetran al Govern central triplicar la inversió en el Corredor Ferroviari Mediterrani fins al 2022 amb l'objectiu de pal·liar el «forat» econòmic i reforçar el comerç intern d'Europa davant la «dependència» d'altres continents.

Ho va anunciar el secretari d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Pedro Saura, durant una jornada organitzada pel diari Expansión per analitzar la situació actual del corredor –que va d'Algesires (Cadis) a Hongria– amb consellers autonòmics i líders empresarials.

Segons els càlculs de l'Executiu, l'increment en les inversions farà augmentar el PIB espanyol a curt termini en uns 7.000 milions d'euros, el 0,6%, un percentatge que podria ascendir fins al 2,22% de cara al 2030.

«Invertir en el Corredor Mediterrani és apostar per la inversió pública perquè ajudi a superar com més aviat millor l'esvoranc econòmic que aquesta crisi està generant», va emfasitzar, i va afegir: «És una palanca per reforçar el comerç intern d'Europa i no dependre del comerç que ve d'altres continents».

Saura va defensar la necessitat de donar una empenta a la reindustralització d'Espanya per solucionar algunes de les grans «vulnerabilitats» que la covid-19 ha posat en relleu, com aconseguir «economies més diversificades» i «reduir la dependència del comerç d'altres països més enllà de la UE». Per això, va celebrar que, per primera vegada i «gràcies a una visió diferent per part de la UE», s'hagi plantejat una política fiscal més expansiva que permetrà apostar per la «inversió pública contracíclica» per aconseguir un creixement econòmic més gran.

Durant la jornada hi van intervenir diversos consellers autonòmics de les comunitats per les quals transcorre el Corredor Mediterrani, que van demanar a l'executiu una aposta ferma pel ferrocarril i van exigir que es completin totes aquelles infraestructures pendents, algunes de les quals, van denunciar, encara no estan projectades.

«Necessitem un pacte en infraestructures i transport que prioritzi el ferrocarril», va destacar el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, mentre que el conseller de Foment i Infraestructures de Govern de Múrcia, José Ramón Díez de Revenga, va recordar que al sud «encara hi ha moltes infraestructures que falten per fer».

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, va demanar que «s'escolti» les comunitats quan «demanen coses raonables», mentre que la consellera de Foment, Infraestructures i Ordenació del Territori de la Junta d'Andalusia , Marifrán Carazo, va sol·licitar que es compleixi com més aviat millor els terminis d'execució i un cronograma «viable i possible». També ha participat en la taula amb consellers el Comissionat per al Corredor Fer-roviari Mediterrani del ministeri de Foment, Josep Vicent Boira, que ha defensat que «Espanya no pot ser una illa ferroviària».