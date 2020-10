La FP Dual serà clau en el futur laboral dels joves

Sota el títol "FP Dual, motor d'ocupabilitat i transformació social", el VI Fòrum Aliança per a la FP Dual ha posat de manifest el paper clau d'aquest model educatiu en la recuperació del país després de la crisi de la Covid-19. Capaç de generar ocupació de qualitat entre els joves, la FP Dual s'adapta ràpidament a les necessitats del mercat, afavorint la bona salut del teixit empresarial públic i privat. La sisena edició del Fòrum Aliança per a la FP Dual, la primera en format en línia, realitzada els dies 8 i 9 d'octubre, ha sigut coorganitzada per la Fundació Bertelsmann i la Cambra de Comerç d'Espanya, cofinançada pel Fons Social Europeu i ha tingut com a media partners Prensa Ibérica i Grup Zeta.

L'esdeveniment, conduït per Angie Rigueiro, presentadora de les Noticias de la Mañana d'Antena 3, ha comptat amb l'assistència diària de més de 1.000 persones i la participació de 35 ponents nacionals i internacionals de diferents àmbits, amb l'objectiu d'aportar una visió més global i transversal sobre el desenvolupament d'iniciatives que contribueixin a la millora d'aquest sistema formatiu. Al Fòrum també s'han abordat els reptes i estratègies per al model després de la Covid-19, així com les claus per augmentar la qualitat de la FP Dual, experiències de xarxes d'aprenents, avenços del model en diversos sectors i bones pràctiques de pimes, centres educatius i institucions.

Francisco Belil, vicepresident de la Fundació Bertelsmann, va obrir la benvinguda institucional recordant la importància de promoure aquesta formació que ofereix feina real en una Espanya a la cua de l'atur europeu juvenil, amb un 41,7% de desocupats en aquesta franja d'edat, segons l'últim informe d'Eurostat. "Estem en fase d'adaptació a la Covid. La FP Dual s'ha de digitalitzar per millorar la seva eficiència, però tots aquests canvis no afectaran l'enorme potencial que té el fet que els joves tinguin una formació que conjugui teoria i pràctica. En aquest context d'incertesa, apostar per la FP Dual continua sent una oportunitat única".

Ángel Asensio, vicepresident tercer de la Cambra d'Espanya i president de la Cambra de Madrid va fer èmfasi en la necessitat d'unir forces per millorar l'ocupabilitat dels menors de 25 anys. Segons va assenyalar, "la incorporació de nous talents és el que fa que les nostres empreses vagin evolucionant, siguin competitives i s'adaptin al canvi dels temps. Una de les formes que hi ha de fer-ho és a través de la FP Dual, prova d'això és que, des de l'any 2008, aquest sistema formatiu presenta un 77% d'increment. A més, les ofertes de treball són d'un 42% per a la FP Dual enfront del 38% als graduats".

Antonio Garamendi, president de la CEOE, va afirmar durant l'esdeveniment que: "La FP Dual és un factor clau per impulsar la competitivitat empresarial, la formació dels treballadors i per millorar l'ocupabilitat dels nostres joves".



Aquest ès el moment

Durant les intenses jornades del Fòrum, es va manifestar amb diversos exemples la boníssima evolució que aquest model formatiu està tenint al nostre país, així com la seva projecció de futur a Espanya. Tal com va declarar Clara Bassols, directora de la Fundació Bertelsmann: "l'esdeveniment ha posat de manifest que les empreses participen en la FP Dual pel seu propi interès, cosa que és un excellent argument de vendes tant per al sector públic com també per al privat. En aquest Fòrum també s'ha constatat l'interès i l'impuls per part de tots els agents de la FP Dual per portar a terme una formació de qualitat. A més a més, els nostres joves ambaixadors, dels quals ens sentim molt orgullosos, promouen la FP Dual amb altres joves més enllà de les fronteres i estan portant a terme un treball collaboratiu extraordinari amb els aprenents francesos".

Respecte a la manera com han abordat tots els agents implicats en aquest model formatiu la crisi generada per la Covid-19, la directora de la Fundació Bertelsmann, va afirmar que "la FP Dual ha demostrat que pot funcionar durant una pandèmia i que, amb creativitat, illusió i ganes, es troben solucions. Les dificultats d'aquesta crisi no han fet sinó afavorir innovacions i millores en aquest sistema educatiu".

En aquesta mateixa línia, Inmaculada Riera, directora general de la Cambra de Comerç d'Espanya, va felicitar l'organització per l'èxit obtingut en les dues jornades i també va voler destacar el paper clau de les empreses en aquest model d'educació subratllant la FP Dual com a "generadora i dinamitzadora d'ocupació clau per a la recuperació de la crisi sanitària i econòmica ocasionada per la Covid-19".

Per la seva part, Clara Sanz, secretària general de Formació Professional del Ministeri d'Educació i Formació Professional, encarregada de clausurar l'esdeveniment, va destacar la necessitat d'impulsar la FP Dual des del sector públic ja que "per la seva capacitat de crear ocupació de qualitat i millorar la competitivitat i el nostre capital humà, aquest sistema és part de l'estratègia de la recuperació del país. Aquest és el moment de la FP Dual".