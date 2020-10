El Govern impulsa les plataformes de finançament alternatiu catalanes

La Generalitat, a través d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de les empreses, destinarà 50.000 euros a les plataformes de finançament alternatiu catalanes per impulsar la seva activitat i que desenvolupin els seus plans de fusió. Les entitats que rebran aquests ajuts són Capital Cell, Crowdcube, ECrowd!, Finanzarel i Novicap, totes dedicades al finançament col·lectiu d'inversió i de préstecs a través d'Internet.

La Generalitat ha renovat el conveni signat a final del 2019 amb aquestes plataformes per fomentar un sector que considera «estratègic per al creixement empresarial a Catalunya», segons el departament d'Empresa i Coneixement. El conseller delegat d'ACCIÓ, Joan Romero, ha destacat que l'activitat d'aquestes entitats «és més necessària que mai en el context de la covid-19, on les necessitats de finançament són més elevades».